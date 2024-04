J’ai rarement vu pareil acharnement sur le niveau d’un footballeur au championnat de France par quelques analystes, dont les relais complexés sont en Afrique. Christophe Dugarry en a ajouté une couche, concernant Faris MOUMBAGNA. Évidemment, les relais africains ont tôt fait de partager. Enfin, il tenait une justification de leur aigreur. Parler de Dugarry le footballeur me gêne, par ce que je serai obligé d’évoquer la béquille de sa présence, là où il n’aurait pas dû être.

Toute la France s’était levée pour moquer son « talent », choquée qu’on laissât les Ginola et autres pour aller à la Coupe du monde, parce que la seule ligne de son palmarès, était « ami » de Zidane. Oui, Monsieur Dugarry, ça piquait plus aux yeux, que le niveau technique de Faris MOUMBAGNA. Ta langue que tu sors, pour narguer toute l’opinion après avoir marqué à l’entame de la Coupe du monde un but dont la technique de réalisation pas du tout académique piquait aussi aux yeux, m’avait beaucoup plu, mais toi tu as oublié ce moment. Ça piquait aux yeux de te voir dans cette équipe, et les Ibou Ba et autres Papin et Ginola, absents.

Je souhaite parler du Consultant, celui qui aurait dû la fermer, quand en l’espace de quatre jours, un joueur sauve son équipe à deux reprises. Ça piquait tellement aux yeux le niveau technique de Faris, que le journal le plus emblématique de ton pays sur les questions de sport, lui a donné un 7/10 ( L’EQUIPE ) après le match face à Benfica. Tu t’es nourri de telles critiques dans ta carrière, tu n’es pas qualifié pour en parler quand il s’agit de Faris, qui en plus, n’a que 23 ans, donc le temps de progression. Même Brandao a laissé à L’OM, meilleur souvenir que toi. Vous n’avez rien retenu donc du passage de CHOUPO au PSG. Vous vous êtes moqués de lui, presque de la même façon, avant qu’il ne se mue en sauveur et que le Bayern, de loin plus grand que tous les clubs français, ne lui offre une belle lune de miel, qui dure jusqu’à ce jour. Mais je comprends ! Je te comprends avec Riolo et autre. Il faut massacrer, tout ce qui n’est pas de la formation française. Tous ceux qui semble à vos yeux, comme des phénomènes apparus là où ce n’était pas prévu. On peut acheter Kolo Muani à près de 100 millions, pour des buts qui ne valent pas ceux de MOUMBAGNA, ça ne te pique pas aux yeux. Il a la bonne nationalité et il vient de Nantes.

Mais pourquoi en France, les consultants les plus critiques, sont ceux qui ont eu des carrières moyennes ? Si c’est à mes frères de Youpougon que je posais cette question, ils allaient répondre en chœur : « C’est de la discrimination ». Mais moi, je dirai simplement que c’est un manque d’élégance. Ce qui pique aux yeux réellement, c’est que des joueurs comme Platini, Tigana et autres n’ont jamais été Champions du monde. D’autres avec moins de talent le sont. C’est ainsi le foot, et ça ne devrait pas piquer les yeux ! Ça devrait rendre humble. #