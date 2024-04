Le Cameroun parmi les 11 pays les plus touchés par le paludisme

L’information a été publiée le 23 avril par le Comité national de lutte contre le paludisme.

L’enquête a été réalisée par l’Institut national de la statistique. Elle se base sur les indicateurs du paludisme et montre que le paludisme reste un problème de santé majeur au Cameroun. La maladie représente 28% des consultations et le taux de prévalence chez les enfants âgés de 6 à 59 mois est de 26%.

Avec une estimation de 47,9% des hospitalisations dues au paludisme et 2,4% des décès dus au paludisme, le Cameroun fait partie des 11 pays les plus touchés par la maladie. Plusieurs pays africains figurent également sur la liste, notamment le Congo, le Burkina Faso et le Mali.

Selon le Dr Fosso Jean, Secrétaire permanent adjoint du Comité national de lutte contre le paludisme, le paludisme reste un problème majeur de santé publique au Cameroun, malgré les efforts du gouvernement et de ses partenaires. Pour expliquer ce taux d’accroissement du paludisme, les experts évoquent plusieurs raisons, dont la surutilisation de la quinine au détriment de l’algorithme de traitement du paludisme, qui la réserve aux cas graves. – la pénurie de matériel de diagnostic (microscopes, réactifs), avec pour corollaire une faible fréquentation des centres de santé par la communauté.