Dématérialisation : le Gabon améliore son système digital de collecte de taxes et d’impôts

Dénommée Digitax Gabon et officiellement présentée aux parties prenantes ce 8 avril 2024, cette plateforme vient en remplacement de la précédente e-tax, qui a montré quelques limites.

Le ministre de l’Économie et des Participations, Mays Mouissi, a présenté la plateforme « Digitax Gabon » le 8 avril à Libreville. L’objectif de cette solution numérique est d’optimiser la collecte fiscale et sécuriser les recettes au Gabon. « Cette initiative, portée par la Direction générale des impôts (DGI), vise à révolutionner la gestion fiscale au Gabon grâce à la digitalisation des processus administratifs. Digitax Gabon représente un virage majeur dans la modernisation de l’administration fiscale gabonaise. Cette plateforme innovante permettra la gestion intégrée de l’ensemble des processus fiscaux, incluant la gestion de l’assiette fiscale, le recouvrement, le contrôle fiscal, le traitement des contentieux, ainsi que le paiement des impôts par téléprocédure », explique la DGI.

Au Gabon, une part significative des activités économiques se déroule dans le secteur informel où les transactions ne sont souvent ni déclarées ni imposées. D’après une enquête de la direction générale des Impôts (DGI) datée de 2017 et basée sur un classement publié par le Fonds Monétaire International (FMI) la même année, le Gabon en Afrique centrale est le pays où ce secteur est le plus dominant représentant entre 40 et 50 % du PIB. Ainsi, cette solution améliorée vise également à faire face à ce phénomène.

La solution en question se présente sous la forme d’un « logiciel Intégré pour l’Imposition et le Recouvrement » (LIIR). Visant à « simplifier et dématérialiser l’ensemble des procédures à la charge des contribuables mais aussi d’élargir l’offre de services et améliorer la relation client avec les contribuables » comme l’a souligné Eric Boumah, DG des Impôts, Digitax acte ainsi le passage d’une collecte de recettes manuelle à une collecte entièrement automatisée.

Selon le ministère gabonais en charge de l’Economie, entre septembre 2023 et février 2024, sur un objectif de 419,5 milliards de Fcfa, le fisc a mobilisé 558,6 milliards de recettes fiscales. Soit un surplus de 139,1 milliards de Fcfa pour un taux de réalisation de 133,1%. Avec la digitalisation des procédures fiscales, la DGI espère faire mieux en termes de mobilisation des recettes. Ce qui pourrait permettre de réaliser un budget 2024 fixé à 4 162 milliards de F.