Cameroun : la Douane d’Idenau saisit 20 maillots contrefaits des Lions indomptables

Cette saisie confirme l’engagement des autorités dans la lutte contre l’importation clandestine et la contrefaçon des marques dont la Fecafoot détient les droits exclusifs.

Selon la CRTV, la Brigade commerciale des Douanes d’Idenau dans le Sud-Ouest a saisi 20 maillots contrefaits de la marque Fourteen, équipementier officiel des Lions indomptables de football. Une saisie qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du protocole d’accord entre la Fédération camerounaise de Football (FECAFOOT) et la Douane signé le 02 avril 2025 à Yaoundé.

Paraphé le 02 avril 2025 par le président de la fécafoot Samuel et la direction générale des Douanes pour une durée de 03 ans, l’accord de partenariat entre la Douane camerounaise et la Fecafoot vise à lutter contre l’importation, la circulation et la détention frauduleuse ou la contrefaçon des marques et produits dont la Fecafoot détient l’exclusivité commerciale sur le territoire national.

L’accord a été conclu aussi en vue d’intégrer les obligations du contrat d’exclusivité dans la structure du dispositif de surveillance de l’Administration des Douanes afin de prémunir la Fecafoot des risques de contrebande, contrefaçon et autres formes de commerce illicite de l’ensemble du portefeuille des marques et produits qu’elle commercialise ; accompagner la Fecafoot dans ses opérations de commerce extérieur en termes de facilitation et fluidification des échanges. Un mois après la signature de l’accord, la surveillance douanière signale la première saisie justifiant ainsi la nécessité que la fédération a identifiée de mettre à contribution les services de la Douane nationale pour une surveillance plus efficace.

Depuis quelques mois, la Fécafoot intensifie la lutte contre la contrefaçon des produits dérivés du football Camerounais. Les autorités entendent très prochainement lancer une campagne de sensibilisation pour encourager l’achat des produits officiels de football et aussi alerter le grand public sur les risques liés à l’acquisition des articles contrefaits. Et cette intensification se fait surtout depuis que la marque Fourteen a fait son entrée dans la tanière des Lions comme nouvel équipementier, en remplacement de One All Sports dont la Fecafoot a résilié le contrat en raison des engagements non tenus.