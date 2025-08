Cameroun : la femme africaine célébrée autour d’un Brunch éducatif à Yaoundé

L’événement organisé par la Ligue pour l’éducation de la femme et de l’enfant avec le soutien de l’Union européenne a eu lieu le samedi 02 août dernier.

À l’occasion de la journée de la femme africaine célébrée chaque 31 juillet et dans le cadre de la campagne « Unis pour demain », la Ligue Ligue pour l’éducation de la femme et de l’enfant a organisé un « Brunch and Share » à Yaoundé. L’événement a célébré la diversité et la résilience des femmes africaines. Il constitue un espace de promotion de leur autonomisation via l’éducation, la technologie, l’agriculture, l’entrepreneuriat en impliquant les hommes.

L’objectif du brunch éducatif est de célébrer les femmes africaines dans toute leur diversité ; donner une voix à toutes, en brisant les silos entre secteurs ; offrir un espace de partage, de sonorité et d’engagement ; valoriser les parcours de vie, les initiatives locales et les solutions ; inclure les hommes comme alliés du changement via le mouvement « He for She ».

L’événement s’inscrit dans la grande campagne Unis pour Demain, une initiative citoyenne qui lutte contre la haine, le tribalisme, les discriminations, et qui plaide activement pour le vivre ensemble, la paix et l’unité. L’organisation non gouvernementale LEFE mise en place par Pauline Juliette Biyong en 1993 œuvre pour l’éducation de la femme et de l’enfant.

Le thème de l’événement « Puissances et plurielles-Tous unis pour demain » incarne avec justesse, selon le chef de la délégation de l’Union européenne au Cameroun, Jean-Marc Chataigner, « une vision inclusive et mobilisatrice. Une vision que partage l’Union européenne à travers des programmes qui visent à renforcer les femmes et les filles comme actrices à part entière de la paix comme sources du développement économique durable et comme leaders de leurs communautés », a lancé l’ambassadeur.

Le chef de la délégation a rappelé les projets de l’Union en faveur de l’autonomisation des jeunes et des femmes réalisés au Cameroun et en Afrique. Il s’agit entre autres du projet de renforcement des organisations de la société civile pour la paix et l’inclusion, financé par l’Union européenne à hauteur de 13 milliards de francs Cfa.