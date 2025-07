Cameroun : la Fondation MTN dote le centre jeunes Jvepi-Fomack Ngambé en matériel numérique

Le Centre Jeunes JVEPI-FOMACK Ngambé a reçu un don important en équipements informatiques, offert par la Fondation MTN le 18 juin dernier au cours d’une cérémonie organisée sur l’esplanade du Centre Jeunes JVEPI-FOMACK à Ngambé.

Ce don, composé d’ordinateurs, de panneaux solaires, d’imprimantes et de matériel bureautique, a été offert suite à l’appel à manifestation d’intérêt lancé le 5 mai dernier par la Fondation MTN Cameroun. Destiné aux organisations à but non lucratif engagées dans la transformation et l’inclusion numériques des communautés, cet appel a suscité une forte mobilisation. Le Centre Jeunes JVEPI-FOMACK Ngambé (CJJF) s’est distingué parmi les 36 organisations présélectionnées, grâce à un soutien massif de sa communauté, qui l’a hissé au premier rang des votes dans la région du Littoral.

Ce soutien vient renforcer les capacités opérationnelles du Centre Jeunes, quelques semaines seulement après la formation de 100 femmes rurales aux outils du digital, illustrant ainsi l’engagement constant du Centre Jeunes en faveur de l’autonomisation, de l’employabilité et de l’inclusion numérique. Il consolide les efforts entrepris pour faire de Ngambé un véritable hub numérique communautaire.

« Ce don marque un tournant dans notre ambition de transformer le Centre Jeunes JVEPI-FOMACK et plus largement Ngambé en un véritable hub numérique communautaire. C’est aussi une reconnaissance de la pertinence de notre action sur le terrain. Nous l’utiliserons à très bon escient, avec la perspective d’impacter durablement les communautés locales, mais aussi d’inspirer d’autres communes. Car à terme, il s’agit pour nous de faire de Ngambé le laboratoire national de l’employabilité rurale », a déclaré Ivan Trésor Mbock, Coordonnateur Centre Jeunes JVEPI-FOMACK Ngambé.

Grâce à ces nouveaux équipements, le Centre Jeunes JVEPI-FOMACK Ngambé ambitionne d’élargir son offre de formations, en proposant notamment des ateliers en bureautique, en alphabétisation numérique, ainsi qu’un accès facilité aux opportunités offertes par le digital. Des actions qui s’inscrivent dans son objectif stratégique d’initier 1 000 jeunes et femmes au numérique d’ici à 2026.