Cameroun : lancement d’une campagne nationale de promotion de la culture scientifique et technologique chez les jeunes

L’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) et le Comité permanent de la coopération scientifique et technologique (COMSTECH) ont lancé une campagne nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques (STEM) au Cameroun.

Cette initiative vise à renforcer les compétences des jeunes, à susciter l’esprit d’innovation et d’entrepreneuriat scientifique, et à préparer la jeunesse à jouer un rôle moteur dans la transition numérique mondiale et les révolutions de l’intelligence artificielle.

Cette campagne, d’après les explications de Samira Ramatou, ambassadrice de l’OIC-COMSTECH, vise à encourager la culture scientifique et technologique chez les jeunes, à travers la présentation des opportunités offertes par l’OIC-COMSTECH. Les objectifs spécifiques sont entre autres la sensibilisation des élèves sur les enjeux et opportunités du STEM dans le monde islamique, l’encouragement de la créativité et de l’entrepreneuriat scientifique, et l’organisation d’une compétition interclasse sur l’intelligence artificielle.

Un atelier éducatif pour les lycéens de Kousseri

Un atelier éducatif sur le STEM a été organisé pour les élèves de deux lycées de la ville de Kousseri, dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun. L’événement a permis de sensibiliser les élèves sur les enjeux et opportunités du STEM dans le monde islamique, d’encourager la créativité et l’entrepreneuriat scientifique, et de stimuler la curiosité et l’excellence à travers une compétition interclasse sur l’intelligence artificielle.

Les élèves ont été initiés aux concepts du STEM et aux opportunités offertes par l’OIC-COMSTECH. L’activité a suscité un engouement remarquable autour des thématiques d’innovation, de leadership scientifique et d’entrepreneuriat technologique. Les lauréats de la compétition ont reçu des prix pour récompenser leur excellence.

La suite du programme prévoit l’organisation d’ateliers pratiques sur la robotique et l’intelligence artificielle, la promotion du leadership féminin scientifique, et l’extension du programme à d’autres établissements du pays, notamment dans les zones vulnérables. Cette initiative traduit l’engagement fort du COMSTECH à faire de la jeunesse camerounaise un moteur du progrès scientifique et technologique.

L’enthousiasme observé chez les élèves de Kousseri démontre que le Cameroun dispose d’un vivier prometteur de jeunes talents, capables d’innover et de contribuer au développement durable du monde islamique lorsqu’ils sont inspirés et accompagnés. Cette activité menée à Kousseri incarne la vision et l’engagement indéfectible qui guident la mission de l’Ambassadrice de l’OIC-COMSTECH, Madame Samira Ramatou.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie nationale de diplomatie scientifique inclusive, qui vise à renforcer les ponts entre l’éducation, la science et le développement, et à inspirer une nouvelle génération de leaders scientifiques africains capables de transformer les défis de leurs communautés en opportunités d’avenir.