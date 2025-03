Cameroun : le gouvernement veut briser la série de grèves des enseignants

Le ministre d’Etat ministre de l’Enseignement supérieur, Jacques Fame Ndongo, annonce un dialogue constructif le 26 mars 2025 incluant le gouvernement du Cameroun et les syndicats des enseignants.

Le 30 septembre 2024, les syndicats des enseignants ont porté des revendications à l’attention du ministre de l’Enseignement supérieur. En réponse à ces revendications, Jacques Fame Ndongo annonce la tenue d’un dialogue constructif avec les syndicats des enseignants le 26 mars 2025 dès 08 heures. La rencontre se tiendra à l’Ecole nationale supérieure polytechnique de Yaoundé.

A ces travaux, le Premier ministre a instruit la présence de huit départements ministériels. Les ministères de l’Education de base, des Enseignements secondaires, du Travail et de la Sécurité sociale, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, des Sports et de l’Education physique, ainsi que des Finances y prendront part. Le gouvernement ainsi représenté sera face aux syndicats des enseignants de tous les sous-secteurs de l’éducation reconnus.

Lors de ces concertations, le gouvernement traitera les revendications portées le 30 septembre 2024 par les syndicats des enseignants. Dans l’ensemble, les enseignants de l’éducation de base, des enseignements secondaires et du supérieur revendiquent les meilleures conditions de travail et de traitement. Ils demandent aussi au gouvernement de régler l’ensemble des dettes dues aux enseignants. Les syndicats des enseignants du secondaire l’ont exprimé.

Celui du supérieur, le Synes, l’a aussi exprimé. Ce dernier demande en plus la levée de suspension des inscriptions en thèse de doctorat PhD. Tandis que ceux du secondaire mettent en demandent la régularisation des actes de carrière, la signature et l’adoption du statut particulier de l’enseignant. Le gouvernement a commencé à résoudre certaines revendications. Lors de la rencontre du 26 mars, les ministres feront le point et fixeront les perspectives.