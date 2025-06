Cameroun : le maire de Douala occupe plus de 300 jeunes pendant trois mois

Roger Mbassa Ndine a présidé la cérémonie de lancement de la 2è vague du Programme occupation jeunes édition 2025 à l’esplanade de l’hôtel de ville de Bonanjo le 18 juin 2025.

La communauté urbaine de Douala lance la deuxième vague de son programme d’occupation des jeunes avec plus de 300 filles et garçons. Ces derniers ont été sélectionnés pour mener une campagne de lutte contre l’insalubrité dans les cinq arrondissements de la capitale économique. Leur mission s’étend sur trois mois et consiste à accomplir des actions de nettoyage et de sensibilisation dans le but d’améliorer l’environnement urbain et promouvoir une ville plus propre et attrayante, précise la communauté urbaine.

Cette deuxième vague vient après celle mise au travail en février dernier et qui a achevé sa mission en avril. Cette première vague de jeunes sélectionnés pour mener des actions de nettoyage et de sensibilisation comme la deuxième vague était composée de 400 jeunes filles et garçons. Avec la deuxième vague envoyée en mission le 18 juin, la communauté urbaine occupe 700 jeunes entre février et septembre.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Par ailleurs, ce programme d’occupation jeune intègre le recrutement de 800 stagiaires de vacances annoncé le 23 mai 2025 par le maire de la ville. Selon l’avis d’appel à candidature, les stagiaires vont se déployer en deux vagues de 400 stagiaires pour les mois de juin et juillet 2025. Les dossiers de candidatures étaient attendus jusqu’au 05 juin 2025.

A travers ces différentes opérations d’occupation des jeunes, le maire de la ville entend lutter contre l’oisiveté et les autres dérives auxquelles les jeunes sont exposés surtout pendant les vacances scolaires.