Cameroun : le Minesec dément la suspension des cours dans des établissements scolaires

Le ministre des Enseignements secondaires précise qu’aucun texte ne suspend les activités scolaires au niveau national.

Des tensions observées dans certaines zones du pays à la suite de l’élection présidentielle ont amené des personnes à commettre un faux communiqué pour annoncer la suspension des activités dans des établissements scolaires sur le territoire du Cameroun. Mais, une telle nouvelle n’est pas fondée d’après le gouvernement.

Le ministre des Enseignements secondaires, Pauline Nalova Lyonga, « dément formellement l’authenticité de ce communiqué ». Dans une note d’information rendue publique ce 29 octobre, le ministre informe qu’aucune directive officielle ni arrêté n’a été émis pour suspendre les activités dans établissements scolaires du secondaire sur l’ensemble du territoire.

Néanmoins, le membre du gouvernement fait la nuance avec des mesures prises pour traiter des cas isolés en raison de la situation sécuritaire. Au niveau régional en particulier, le ministre relève des perturbations dans les emplois de temps scolaires à cause des préoccupations sécuritaires localisées. Malgré la situation sécuritaire qui prévaut dans certaines villes ou localités du pays, le Minesec rassure quant à son engagement pour assurer la continuité des cours dans la mesure du possible.

Mme Pauline Nalova Lyonga invite par conséquent la communauté éducative à ignorer tout document non autorisé et à signaler tout cas suspect.