Société



EN CE MOMENT


Cameroun : le Minesec dément la suspension des cours dans des établissements scolaires

Le ministre des Enseignements secondaires précise qu’aucun texte ne suspend les activités scolaires au niveau national. Des tensions observées dans…

Publié par Arnaud Nicolas MAWEL
le: 29 octobre 2025
Le ministre des Enseignements secondaires dément un faux communiqué DR

Le ministre des Enseignements secondaires précise qu’aucun texte ne suspend les activités scolaires au niveau national.

Des tensions observées dans certaines zones du pays à la suite de l’élection présidentielle ont amené des personnes à commettre un faux communiqué pour annoncer la suspension des activités dans des établissements scolaires sur le territoire du Cameroun. Mais, une telle nouvelle n’est pas fondée d’après le gouvernement.

Le ministre des Enseignements secondaires, Pauline Nalova Lyonga, « dément formellement l’authenticité de ce communiqué ». Dans une note d’information rendue publique ce 29 octobre, le ministre informe qu’aucune directive officielle ni arrêté n’a été émis pour suspendre les activités dans établissements scolaires du secondaire sur l’ensemble du territoire.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



Néanmoins, le membre du gouvernement fait la nuance avec des mesures prises pour traiter des cas isolés en raison de la situation sécuritaire. Au niveau régional en particulier, le ministre relève des perturbations dans les emplois de temps scolaires à cause des préoccupations sécuritaires localisées. Malgré la situation sécuritaire qui prévaut dans certaines villes ou localités du pays, le Minesec rassure quant à son engagement pour assurer la continuité des cours dans la mesure du possible.

Mme Pauline Nalova Lyonga invite par conséquent la communauté éducative à ignorer tout document non autorisé et à signaler tout cas suspect.

Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

Le Pdg de Bocom prie pour le Cameroun Bocom

Tensions au Cameroun : le Pdg du Groupe Bocom réagit après le saccage de ses stations-services

29 octobre 2025 Publié à 14h56

Dieudonné Bougne remercie ceux qui ont protégé les stations-services de son Groupe et…

Savoir plus
Le ministre des Enseignements secondaires dément un faux communiqué DR

Cameroun : le Minesec dément la suspension des cours dans des établissements scolaires

29 octobre 2025 Publié à 14h08

Le ministre des Enseignements secondaires précise qu’aucun texte ne suspend les activités scolaires…

Savoir plus
Le Misanté condamne l’attaque des ambulances sur le terrain DR

Cameroun : le ministre de la Santé condamne les attaques contre les ambulances

29 octobre 2025 Publié à 13h13

Manaouda Malachie déplore les entraves aux secours déployés en faveur des populations. Des…

Savoir plus