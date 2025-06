Cameroun : le ministre des Transports suspend deux compagnies après l’accident mortel d’Ebombe

La compagnie de transport United Express et la société Trade and Change Agency écopent d’une suspension des activités de transport routier au Cameroun.

Quatre personnes ont trouvé la mort et 14 autres ont été blessées dans un accident de la circulation à Ebombe le 09 avril 2025. Ledit accident impliquait un ensemble articulé de véhicules appartenant à la société Trade and Change Agency et un bus de la compagnie United Express. Le ministre des Transports, après avoir mené des enquêtes, informe l’opinion que l’accident a été causé par un stationnement abusif et non signalé imputable à Emmanuel Nangah Akongnwi, chauffeur de l’ensemble articulé de véhicules. Ainsi, le ministre a décidé d’une série de sanctions.

Jean Ernest Massena Ngalle Bibehe a décidé du retrait du permis de conduire de Emmanuel Nangah Akongnwi, de la suspension pour une durée de trois mois de la licence de transport publique de la société Trade and Change Agency. L’autre sanction immobilise tous les véhicules exploités sous cette licence.

Le ministre sanctionne aussi la compagnie United Express qui écope d’une suspension de deux mois avec sursis de trois mois de l’exploitation des services de transport routier de voyageurs. Le motif invoqué est le non-respect des mesures de sécurité pour les passagers.

Le membre du gouvernement prescrit par ailleurs à ces deux compagnies l’installation d’un dispositif de sécurisation optimale sur les véhicules des flottes, le recyclage en conduite défensive, la visite médicale d’aptitude à la conduite.