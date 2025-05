Cameroun : le Port de Douala acquiert de nouveaux remorqueurs aux Émirats Arabes Unis

Le Port de Douala va accueillir de nouveaux remorqueurs. Cyrus Ngo’o a presidé ce jour la cérémonie de départ pour le Port de Douala-Bonabéri, de deux remorqueurs nouvellement acquis chez le constructeur Damen. C’était en présence du Consul Général du Cameroun à Dubaï, Donancier Mebouogue, et du Directeur régional Afrique de la Société Damen Shipyards Gorinchem, Jan Van Der Vorm.

Pour Cyrus Ngo’o, «ces deux remorqueurs sont plus que des navires. Ils représentent un symbole de notre engagement à offrir des services de haute qualité et à répondre aux besoins de nos clients. Nous sommes convaincus que ces nouvelles acquisitions contribueront à renforcer notre compétitivité et celle de la Régie Déléguée du Remorquage».