Cameroun : le Pr. Jean Bahebeck appelle Maahlox en renfort pour combattre la plateforme JEDOLO

Le candidat déclaré à la présidentielle de 2025 et membre de l’Union des populations du Cameroun envoie un message à l’artiste Maahlox critique des politiques face à la résistance de la plateforme JEDOLO.

La plateforme de prostitution et de proxénétisme découvert sur la Toile fait l’objet de combat au Cameroun. Depuis quelques jours, des personnalités publiques bien connues se joignent au combat que mène les autorités contre cette plateforme qui expose les jeunes filles à peine pubères à l’exploitation sexuelle. Ce 12 juin, le Pr Jean Bahebeck tacle l’artiste Maalhox sur Facebook en demandant à ce dernier de joindre sa voix pour lutter contre cette plateforme.

« Je me tourne résolument vers l’un de ses leaders de la jeunesse les plus éclairés dont la voix porte avec force et sagesse. Mon cher fils Maalhox, John Wick ou encore Poutine comme tu te fais surnommer, c’est à toi que j’en appelle aujourd’hui comme renforts indispensable dans ce combat vital contre la plateforme JEDOLO, qui corrompt impunément l’innocence de nos enfants et sape les fondements moraux de notre société ». Dans la suite de son message, l’opposant membre de l’Union des populations du Cameroun et candidat déclaré à la présidence de la République insiste en exhortant la voix écoutée de la jeunesse à faire utile.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





« Plutôt que de nous complaire dans une critique stérile à l’égard des pouvoirs publics, assumons notre part de responsabilité en agissant concrètement. La passivité n’est plus une option : chaque minute perdue compromet davantage le destin de nos enfants, ces fleurs fragiles dont dépend la prospérité future de notre nation », prévient-il.

Dans les précédentes publications de Maalhox sur la même plateforme, relatives au même sujet, l’artiste en parle mais pas encore avec une forte implication pour conscientiser la jeunesse. Il fait par exemple remarquer que « ce qui se passe dans certains groupes WhatsApp est mille fois plus dangereux que JEDOLO ». « Est-ce que JEDOLO seul pouvait suffire pour satisfaire toute la demande au Cameroun ? (…) Le marché est en pleine expansion (..) », lance-t-il dans une autre publication.

Dans le front monté contre ce site pornographique, le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille fait savoir que le recrutement et l’exploitation des jeunes filles à peine pubères par des adultes constituent une grave violation droite de l’enfant et de la jeune fille. Marie Thérèse Abena Ondoa « condamne fermement cette dérive criminelle ». Elle invite les parents à la vigilance, à la communication avec leurs enfants, non sans relever que les services compétents de l’Etat ont été saisis en vue de la fermeture de ce site.

De leur côté, les promoteurs du site se défendent en soutenant qu’ils ne seraient pas responsables des contenus obscènes se trouvant sur leur plateforme. Ils avancent que cette dernière a été mise en place pour le partage des annonces et des services autres que la pornographie. Mais, ils ont signalé à l’entrée du site, une restriction liée à l’âge. Ne devrait y accéder que des personnes de plus de 18 ans.