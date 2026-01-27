Cameroun : le proviseur du Lycée technique de Mora enlevé

Des hommes armés ont emmené vers une destination inconnue, l’enseignant et responsable d’établissement scolaire à Mora dans le département du Mayo-Sava, régions de l’Extrême-Nord.

Depuis environ minuit ce 27 janvier 2026, la famille et les proches d’Amadou Awilacen, proviseur du Lycée technique de Mora n’ont pas des nouvelles de lui. L’homme a été enlevé à sa résidence cette nuit par des hommes armés au cours d’une opération éclaire qui aura duré moins de dix minutes selon des témoins. Des hommes lourdement armés ont pénétré le quartier et pris d’assaut sa résidence. L’opération s’est déroulée sous la couverture des tirs de sommation sui ont créé chez les habitants alentours une peur soudaine et l’incapacité à réagir promptement.

L’enlèvement, bien que non encore revendiqué est attribué aux terroristes membres du groupe Boko Haram qui opèrent dans la région de l’Extrême-Nord Cameroun et au Nigeria voisin depuis plus d’une décennie déjà. L’incursion dont la violence est matérialisée par les dégâts à la résidence du proviseur d’après les images en circulation, est d’une part un signe indiquant que la ville de Mora, chef-lieu du département de Mayo Sava souffre encore, malgré les efforts sécuritaires, des problèmes d’insécurité. D’autre part, c’est un appel à plus de vigilance et au renforcement des mesures sécuritaires pour le bien de tous.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Pour le moment, les premières informations recueillies ne font pas état des recherches engagées pour retrouver le proviseur. En attendant, la communauté éducative de Mora porte les inquiétudes en espérant que M. Amadou Awilacen qui est en captivité recouvrera la liberté le plus tôt possible.