Cameroun : les acteurs du service public de la communication s’accordent sur les actions à mener en période électorale

Ils sont réunis en conférence depuis le 16 septembre 2025 au ministère de la Communication à Yaoundé et échangent sur les enjeux des prochaines échéances électorales.

Les acteurs du service public de la communication scrutent les mesures en vue d’une participation optimale et performante à la prochaine élection présidentielle et aux prochaines élections régionales. Ils sont réunis depuis hier dans le cadre de la conférence annuelle des responsables des services centraux, déconcentrés et extérieurs élargie aux organismes sous-tutelle du ministère de la communication. Les travaux ont pour fil conducteur « le service public de la communication face aux enjeux électoraux de l’heure ».

Lors de la cérémonie d’ouverture de cette conférence, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, a présenté le rôle du service public de la communication en période électorale. Ce service est amené à garantir la transparence, la participation citoyenne et la légitimité des institutions en période électorale. Ses acteurs sont appelés à mettre à la disposition du public une information transparente et objective, à la création des conditions équitables et impartiales d’expression.

Pour y parvenir, « ces assises nous donnent l’opportunité d’examiner en profondeur, le niveau d’engagement, ainsi que le périmètre d’intervention du secteur de la communication dans l’organisation et la tenue de ces échéances électorales qui s’annoncent », a précisé le ministre. Il était question au cours des travaux de faire le point des préparatifs et ajuster la coordination des structures relevant du service public de la communication. Il est attendu de ces assises, des résolutions qui permettront de dégager une synergie appropriée des actions à mener dans les prochains jours.