Cameroun : les drogues et médicaments d’une valeur de 860 millions F brulés à Bafoussam

A l’occasion, Paul Atanga Nji a salué l’engagement du gouverneur, des responsables de la santé et de la sécurité dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, qui a conduit à la détection des réseaux criminels, à la saisie de ces drogues et à l’évaluation de leurs risques Le ministre a noté que les articles sont nocifs pour la santé et que l’opération de destruction vise à dissuader la criminalité. Le patron du MINAT a insisté sur le fait que tout ce qui est illégal doit être détruit, notant le lien dangereux entre la consommation de drogue et la criminalité.