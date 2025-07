Cameroun : les premiers résultats du BEPC et du CAP session 2025 sont disponibles

La publication de ces résultats se fait de manière progressive depuis ce samedi 05 juillet 2025.

Les candidats au Brevet d’études du premier cycle (Bepc) ainsi que leurs parents sont fixés sur leur sort au fur et à mesure que les résultats dudit examen officiel sont rendus publics. Le signal est donné dans la région de l’Ouest depuis ce matin où les responsables ont bouclé le processus de correction, de délibération et d’établissement des listes des admis.

Dans l’ensemble de la région, le BEPC ordinaire a enregistré 31 151 inscrits. 30 899 candidats ont répondu présent aux épreuves écrites. 252 étaient absents. 21 069 candidats sont déclarés admis pour un taux de réussite de 68,19%. Un taux en hausse par rapport à celui de 2024 où la région a enregistré un taux de réussite de 61,26%.

Au BEPC bilingue, la région a enregistré 532 candidats dont 161 garçons et 371 filles. 528 candidats ont répondu présent lors des épreuves écrites et quatre étaient absents. Au bout du processus, 472 candidats dont 262 garçons et 210 filles sont déclarés admis. Le taux de réussite est de 89,39%. Ce taux est aussi en augmentation comparé à celui de 2024 qui est de 83,78%.

Les résultats du Certificat d’Aptitude Professionnel sont aussi disponibles dans la région de l’Ouest. Au CAP STT, 2 774 candidats ont été inscrits. 2 745 candidats ont composé et 2 065 sont déclarés admis. Le taux de réussite est de 75,23% contre 67,17% en 2024. Le CAP Industriel quant à lui a enregistré 10 498 candidats au départ. 10 377 ont composé contre 120 absences. 9 347 candidats sont déclarés admis pour un taux de réussite de 90,07% contre 88,54% en 2024.