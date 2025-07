Cameroun : les résultats du Baccalauréat ESG session 2025 sont disponibles

L’Office du Baccalauréat du Cameroun a rendu publics les résultats du BAC ESG ce 18 juillet 2025. Ils sont consultables en ligne.

Les résultats du Baccalauréat de l’enseignement secondaire général sont disponibles sur l’ensemble du territoire national. Les candidats ayant composé les épreuves écrites du Baccalauréat de l’enseignement secondaire général séries A, C, D, E, Ti et SH peuvent dès ce jour être fixés sur leur sort. Après les délibérations survenues en fin de semaine dernière, les parents et les élèves peuvent consulter les résultats sur les plateformes indiquées par l’Office du Baccalauréat du Cameroun et ses partenaires. Il s’agit en l’occurrence de l’application Ayoba qui, une fois téléchargée installée peut fournir le résultat à chaque candidat en insérant les données initiales.

En dehors de cette forme de consultation, les candidats peuvent aussi suivre la lecture des résultats du dernier examen du cycle secondaire, premier examen universitaire, sur les antennes du poste national de la CRTV et son réseau de stations régionales. La lecture se fera ce 18 juillet 2025 dès 21h. La proclamation de ces résultats arrive 24 heures après celle des résultats du baccalauréat de l’enseignement secondaire technique industriel. Les résultats des Bac AF et F, des de Brevet de technicien industriel et de Brevet professionnel sont disponibles depuis le jeudi 17 juillet 2025.

Le tableau des statistiques sera rendu public plus tard et fera l’objet de traitement par nos soins le moment venu. Mais, selon des informations puisées dans les coulisses, le taux de réussite connait une légère amélioration à l’issue de la session 2025, comparé à celui de 2024 dans certaines séries et dans d’autres, il est presque pareil. Pour rappel, plus de 144 000 candidats étaient attendus dans les centres d’examens dès le 26 mai 2025.