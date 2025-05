Cameroun : Louis Paul Motaze interdit les opérations de paiement sans agrément

Le ministre des finances s’adresse aux entreprises financières qui font les opérations de collecte de fonds entre autres.

Dans un communiqué signé le 05 mai et publié le 14 mai 2025, Louis Paul Motaze, ministre camerounais des Finances interdit l’exercice des opérations de paiement et de banque sans agrément.

Dans cette adresse, il informe le public que certaines sociétés opérant au Cameroun, réalisent sans agrément des Autorités compétentes, les opérations de collecte de fonds, d’octroi de crédit, de transfert d’argent et divers autres services de paiement à travers des plateformes numériques et divers supports de communication.

Tout en attirant l’attention du public en général, des opérateurs économiques et des administrations publiques sur les risques réels d’escroquerie, de blanchiment des capitaux et de financement des activités illicites, liés à ces opérations effectuées en marge de la réglementation en vigueur, le Ministre des Finances, demande : aux promoteurs desdites sociétés de régulariser leur situation en sollicitant, dans un délai d’au plus trois (03) mois, à compter de la date de signature du présent communiqué, un agrément du Ministère des Finances en qualité d’établissement de paiement. Faute de quoi, il sera procédé, en application des dispositions de l’article 84 du Règlement N°04/18/CEMAC/UMAC/COBAC du 21 décembre 2018 relatif aux services de paiement dans la CEMAC, à leur fermeture d’office.

Il demande par ailleurs, aux Prestataires des Services de paiement agréés, opérateurs économiques et administrations publiques, de cesser tout partenariat avec les entreprises et plateformes fournissant des services de paiement sans agrément.

Aussi, aux promoteurs des plateformes de collecte de fonds du public et de prêt en ligne, de cesser immédiatement leurs opérations ainsi que toute forme de publication, communication ou publicité en rapport avec l’activité financière ou susceptible de créer la confusion à ce sujet.