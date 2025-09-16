Cameroun : Maurice Kamto condamne les « propos haineux » de Françoise Puene

L’ancien président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun dénonce les propos de la sénatrice de la région de l’Ouest tenus contre les allogènes au cours d’une réunion du RDPC. Voici l’intégralité du message de Maurice Kamto.

« CONDAMNATION DE L’APPEL À LA HAINE POLITIQUE ET COMMUNAUTAIRE DE MADAME FRANCOISE PUENE, SÉNATRICE DU RDPC DANS LE DÉPARTEMENT DU HAUT-NKAM

J’ai découvert avec stupéfaction, sur les réseaux sociaux, une déclaration inacceptable de Madame Françoise PUENE, Sénatrice du RDPC.

En effet, dans la vidéo d’une réunion politique tenue dans le Département du Haut-Nkam, on entend la Sénatrice menacer d’expulsion les ressortissants d’autres contrées du pays, si jamais le candidat de son parti, Monsieur Paul BIYA, venait à être battu dans le Département en question lors de l’élection présidentielle du 12 octobre prochain.

Il s’agit d’un appel public à la haine communautaire, qui met à mal le vivre-ensemble dans notre pays, et d’une pression politique répréhensible.

J’appelle le candidat Paul BIYA et le RDPC à se désolidariser publiquement des propos de la Sénatrice Françoise PUENE et à prendre les mesures qui s’imposent.

Il en va de même des autorités parlementaires et judiciaires, qui doivent être sans faiblesse face à ce dérapage venant, qui plus est, d’une personnalité censée représenter le peuple camerounais dans son ensemble.

Fait à Yaoundé le 16 septembre 2025

Maurice KAMTO »

NB : les majuscules sont de l’auteur