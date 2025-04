Cameroun : OTS maintient la pression en appelant à la grève des enseignants dès le 22 avril

Le collectif des enseignants « On a Trop Supporté » qui a secoué le gouvernement camerounais par une série de grèves en 2023 et 2024 renforce la mobilisation pour une première semaine de débrayage à compter de ce mardi.

Les enseignants regroupés au sein du collectif « On a Trop Supporté » membre fondateur du Collectif des organisations des enseignants du Cameroun (COREC) ne démordent pas. En solidarité avec le COREC, ils appellent à l’observation de la cessation des activités pédagogiques dès le mardi 22 avril 2025, jour de la rentrée scolaire du troisième trimestre. La première phase de cette manifestation court jusqu’au vendredi 25 avril 2025 et est renouvelable. Le collectif envisage d’abord de manifester l’indignation sous la bannière « Ecole morte » avant de passer à la phase supérieure avec « la grève illimitée ». Le but étant d’inciter le gouvernement à donner satisfaction aux différentes revendications des enseignants.

OTS rappelle dans un communiqué les revendications encore pendantes pour lesquelles les enseignants et les organisations des enseignants attendent des réponses. Ils revendiquent « un statut digne de l’enseignant camerounais », « le paiement total de la dette due aux enseignants », « la tenue du Forum national de l’éducation ». Bien que appelant au maintien de la pression, le collectif OTS reconnaît les efforts du gouvernement visant à satisfaire les enseignants. En plus de la poursuite du paiement de la dette, les membres du gouvernement cherchent des voies pour la tenue du Forum national de l’éducation. Des rencontres ont déjà été tenues dans la perspective de l’adoption d’un statut particulier de l’enseignant camerounais. Une mouture consensuelle est déjà en études et des réserves portées à l’attention de la présidence de la République. Quant à la dette de ces enseignants, le ministre des Finances dans un communiqué récent a présenté la progression des paiements.

Mais, les membres du collectif se méfient de « la gesticulation intentionnelle » et demandent plus d’actions concrètes pour les « émouvoir ».