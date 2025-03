Cameroun-Parlement : la session se poursuit après le renouvellement des bureaux

Au terme du vote des bureaux définitifs de l’Assemblée nationale ou du Sénat, la chambre concernée entame le travail parlementaire. Cavaye Yeguie Djibril réélu à la tête de l’Assemblée nationale et Marcel Niat Njifenji à la tête du Sénat, vont désormais présider les travaux.

La session parlementaire ouverte le 11 mars dernier comporte une particularité : c’est la fin du mandat des bureaux de chambre et le début du nouveau mandat. Ce qui oblige à élire de nouveaux bureaux. Avant l’élection du bureau définitif au Sénat ou à l’Assemblée nationale, le bureau d’âge, constitué de l’élu le plus âgé et des deux plus jeunes, conduit le début de la session de mars. Ledit bureau présidé par Laurentine Koa Mfegue à l’Assemblée et René ZE Nguele au Sénat ouvre la session parlementaire et conduit l’élection des nouveaux bureaux. Tant que ces bureaux ne sont pas élus, le Parlement ne peut pas exercer ses missions légales.

Les deux chambres du Parlement ont pour mission de voter les lois et de contrôler l’action du gouvernement. Après l’installation des bureaux définitifs, l’Assemblée et le Sénat peuvent recevoir les projets de lois ou initier les propositions de loi, les examiner, les adopter. L’Assemblée nationale les transmet au président de la République pour promulgation.

L’autre mission du Parlement est de contrôler l’action du gouvernement. L’un des mécanismes souvent utilisés en contexte camerounais consiste en un jeu de questions orales posées par les députés ou sénateurs aux membres du gouvernement. Tandis que les députés défendent les intérêts du peuple dans son ensemble, les sénateurs défendent les intérêts des communes et des régions.

Au terme de la constitution de bureaux définitifs au Sénat, la chambre est revêtue de sa légitimité et peut dès cet instant exercer ses missions.