Cameroun : plus de 250 000 élèves face aux épreuves du concours d’entrée en 6è

Les épreuves écrites se sont déroulées dans la matinée du 13 mai 2025 sur toute l’étendue du territoire camerounais.

La phase écrite de la saison d’examens officiels pour la session 2025 s’ouvre le 13 mai 2025 par le concours d’entrée en 6è, en première année technique et le Common entrance examination. Sur l’ensemble du territoire, plus de 250 000 élèves de cours moyen 2 candidats aux concours d’entrée en 6è et en première année étaient attendus dans les centres d’examen. Dans l’enseignement secondaire général, 150 000 candidats frappent aux portes de la classe de 6è. Dans l’enseignement technique, 100 000 candidats sont aux portent de la première année.

Les épreuves qui ont démarré à 8h du matin, se sont achevées à 12h30. Les candidats présents ont composé en dictée, compréhension de texte, culture générale, calcul, problème. Le ministre des Enseignements secondaires, a effectué une descente dans certains centres d’examen de la région du Centre. Pauline Nalova Lyonga était aux lycées bilingue et moderne de Nkozoa où 850 candidats composaient, au lycée de Ngousso Ngoulmekong où 508 candidats ont abordé les épreuves, au lycée classique de Nkolbisson où 563 candidats ont composé, a annoncé la radio nationale.

Au terme des épreuves, les candidats sont en attente des résultats qui seront rendus publics dans les prochaines 24 heures. L’on note une augmentation du nombre de candidats au concours d’entrée en 6è et en première année technique. Le 14 mai 2024, plus de 230 000 étaient face aux épreuves du même concours sur l’ensemble du territoire. Soit une augmentation d’environ 20 000 adolescents.