Cameroun : plus de 32, 5 millions de F de faux billets saisis par la Gendarmerie à Maroua

L’opération a été menée le 9 décembre dernier, dans une résidence à Maroua, sous la direction du commandant de la légion de gendarmerie de l’Extrême-Nord, le colonel Mohamadou Youssoupha.

La Gendarmerie Nationale vient de démanteler, un réseau spécialisé dans la fabrication des faux billets dans la ville de Maroua. L’opération, menée dans une résidence sous la supervision du commandant de la légion de gendarmerie de l’Extrême-Nord, le colonel Mohamadou Youssoupha, a permis l’interpellation d’un suspect identifié sous le nom de Mohamadou Bello.

Lors de la perquisition, les gendarmes ont saisi une imprimante servant à la fabrication de la fausse monnaie, ainsi qu’une somme de 9 300 nairas.

Selon le capitaine Hyacinthe Bérenger Minla Evina, commandant par intérim de la compagnie de gendarmerie de Maroua et coordinateur de l’opération, les faux billets saisis d’une valeur totale de 32 594 000 FCFA étaient en coupures de 10 000, 5 000 et 2 000 FCFA.

Interrogé, le suspect a révélé qu’il était payé à 250 000 FCFA pour livrer 2 000 000 FCFA de faux billets. Il a également expliqué que, pour procéder à la distribution de cette fausse monnaie, il fait appel à ses complices du Nigeria et du Tchad. Ce qui a permis aux autorités de confirmer qu’il s’agissait d’un réseau criminel international.

Cette découverte appelle à la vigilance de la population et notamment des commerçants, dans un contexte marqué par la circulation accrue de faux billets dans cette région, surtout en cette période des fêtes de fin d’année.