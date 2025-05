Cameroun : plusieurs morts dans un accident de la circulation à Matomb

L’accident s’est produit ce matin aux environs de 8h et implique plusieurs véhicules dont des camions et bus de transport interurbain.

Un accident de la circulation est survenu sur l’axe Douala-Yaoundé ce 27 mai 2025, à Matomb, une commune du département du Nyong-et-Kelle dans la région du Centre, à une soixantaine de kilomètres de Yaoundé. Dans un carambolage, une dizaine de véhicules sont entrés en collision les uns contre les autres. Le bilan provisoire non officiel fait état de plusieurs morts et de nombreux blessés graves. Suite à cet accident, la route nationale n°3 est bloqué et les véhicules n’arrivent pas à circuler dans les deux sens. Pour le moment, les informations sur les causes de l’accident mortel ne sont pas encore disponibles. Les interventions se font pour évacuer les victimes et pour rétablir la circulation sur l’axe lourd.

L’accident contraint les usagers de la route à emprunter l’autoroute Yaoundé-Douala sur la section déjà construite reliant la capitale Yaoundé à la localité de Boumnyebel. Les véhicules venant de Yaoundé peuvent emprunter l’autoroute depuis Yaoundé et ceux venant de Douala peuvent passer par la même voie une fois parvenus à Boumnyebel. Pour plus de détails sur cet accident, cliquez ici