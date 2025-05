Cameroun : Roger Mbassa Ndine lance le recrutement de 800 stagiaires à la CUD

Le maire de la plus grande ville du Cameroun lance ce programme pour lutter contre l’oisiveté et les dérives auxquelles des jeunes sont exposées pendant les vacances.

La Communauté urbaine de Douala organise un programme de stage de vacances scolaires au profit de 800 élèves et étudiants. Ledit programme entend occuper ces jeunes en deux vagues de 400 chacune pour les mois de juin et juillet 2025. Le maire de la ville de Douala, Roger Mbassa Ndine, vise à travers ce programme à préserver la jeunesse de l’oisiveté et des dérives liées à la période de trêve scolaire.

Durant la période du stage, les jeunes retenus seront déployés dans l’exécution des travaux d’intérêt général comme le balayage et le nettoyage des espaces publics, le désherbage, le curage des caniveaux, le ravalement des surfaces en peinture, l’appui ponctuel dans les services. Les jeunes élèves et étudiants peuvent déposer les dossiers de candidatures jusqu’au 05 juin 2025 à la direction de la culture et du tourisme, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports au quartier Bonanjo. Ces dossiers sont composés d’une demande de stage timbrée et de la photocopie de la carte nationale d’identité.

Dans le même sillage, le maire de ville a lancé le 16 mai dernier un recrutement de 52 agents pour renforcer les effectifs du personnel de la Communauté urbaine de Douala. Ce recrutement, selon le maire, se fait dans le but d’améliorer la qualité et l’efficacité des services proposés aux populations de la ville de Douala et contribuer à construire une mégalopole moderne, inclusive, durable et solidaire. Les dossiers de candidatures sont reçus jusqu’au 30 mai 2025.

A cet effet, le super maire de Douala met en garde la population contre les tentatives d’arnaques en cours dans le processus de dépôt des dossiers. L’autorité municipale a exhorté les chercheurs d’emploi à faire preuve de prudence et de vigilance.