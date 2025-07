Cameroun : scandale sexuel au sein de la police, des responsables suspendus

Des vidéos de deux policières en action ont fuité et font le tour de la Toile. Le délégué général à la Sûreté nationale a pris une décision ferme.

Trois fonctionnaires de police écopent d’une suspension de leurs fonctions le 29 juillet 2025. Le commissaire divisionnaire, Josué Ossomo, perd son poste de délégué régional de la Sûreté nationale du Centre. La hiérarchie policière suspend aussi l’officier de police de deuxième grade Christelle Eboa ainsi qu’une autre fonctionnaire, commissaire de police.

À l’origine de ces mesures conservatoires, une scène obscène tournée et filmée dans le bureau du commissaire divisionnaire. Les deux dames sont vues dans la vidéo en tenue d’Adam, en plein activité homosexuelle. Les images amateures sont tournées, selon les témoignages, par le commissaire divisionnaire.

La scène surprend la communauté des internautes. Dans la curiosité, nombreux s’empressent de capturer les images et de les relayer. L’actrice identifiée serait l’officier de police de 2è grade. Le scandale qui secoue la police camerounaise met à nu des scènes qui se déroulent dans des bureaux administratifs. Il montre à quel point il est important de valoriser l’éthique dans les services publics en particulier et dans la société camerounaise en général.

À la délégation régionale de la Sûreté nationale du Centre, le commissaire Armand Abena prend les commandes à titre intérimaire. Les mesures encore plus rigoureuses pourront s’en suivre. Il est question de mener des enquêtes pour établir des responsabilités et sanctionner. Les deux actrices se trouvent aussi sous le coup de la loi pénale qui punit l’homosexualité. Elles risquent entre six mois et cinq ans d’emprisonnement.