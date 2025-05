Cameroun-Tchad : ce qui ressort des travaux sur l’interconnexion

Yaoundé a accueilli du 13 au 16 mai 2025 une importante délégation tchadienne en visite de travail dans le cadre de l’économie numérique.

La sécurisation et l’extension de la fibre optique entre le Cameroun et le Tchad ; le règlement des impayés entre CAMTEL (Cameroun) et SOTEL Tchad ; la révision tarifaire sur l’accès à la fibre et à l’internet, pour plus d’accessibilité et d’équité économique. La réduction des coûts de roaming international et lutte contre le roaming indésiré, conformément aux directives de la CEMAC. Voici les sujets qui ont réuni le Tchad et le Cameroun à Yaoundé du 13 au 16 mai 2025.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





« Tout au long de ces deux jours, les travaux ont permis d’examiner avec lucidité et pragmatisme les principaux enjeux liés à l’interconnexion numérique entre le Cameroun et le Tchad », a souligné le ministre camerounais des Postes et Télécommunications, Minette Libom Li Likeng.

En effet, ces assises ont permis des échanges approfondis sur des enjeux majeurs pour le renforcement de la coopération technologique entre les deux pays, dans une dynamique de concertation stratégique et de développement harmonisé des infrastructures numériques.

Concernant la sécurisation de la fibre optique et l’extension des infrastructures, Camtel a réaffirmé son engagement à poursuivre les efforts déjà engagés pour renforcer les redondances, corriger les points critiques du réseau, et accélérer la mise en œuvre des projets structurants en lien avec les autorités compétentes.

Pour ce qui est du traitement des impayés, les discussions ont permis d’aplanir les divergences liées aux obligations contractuelles et financières entre les opérateurs historiques, tout en réaffirmant l’importance de garantir la continuité du service Internet transfrontalier. Un consensus s’est dégagé en faveur d’un assainissement progressif des relations contractuelles, assorti de mécanismes de suivi adaptés.

En ce qui concerne la révision des tarifs de location de fibre optique et de services Internet, Minette Libom Li Likeng indique que, les parties prenantes ont reconnu la nécessité d’ajuster les structures tarifaires actuelles, jugées peu adaptées aux exigences d’accessibilité, de compétitivité et de viabilité économique.

En réponse à l’augmentation des besoins exprimés, notamment pour des capacités dépassant 100 Gbps, Camtel s’est montré favorable à une révision tarifaire adaptée. « Ce renforcement s’inscrit dans une dynamique plus large de diversification des routes de transit et d’amélioration de la résilience du réseau, en vue de garantir un accès fiable et évolutif au bénéfice des opérateurs tchadiens », indique Minette Libom Li Likeng.