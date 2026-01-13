Cameroun : un 14è corps retrouvé à la falaise de Dschang

Le corps de la nommée Manekeu Epse Djoufack Régine, âgée de 77 ans, a été retrouvé le 12 janvier 2025 alors que les travaux de réhabilitation de la route sont en cours.

Suite au double éboulement survenu à la falaise de Dschang le 05 novembre 2025, un autre corps sans vie, le quatorzième, a été retrouvé le 12 janvier par des équipes qui s’activent à réhabiliter la voie publique. Le corps en décomposition avancée a été extrait de terre par des services d’hygiène et salubrité de la commune de Dschang après avoir procédé à l’identification de la victime.

Selon la mairie de Dschang, l’identification a été favorisée par la tenue vestimentaire de la dame ainsi que ses effets personnels. Elle portait une sacoche contenant son téléphone, la somme de 5 000 FCFA et quelques objets personnels. A l’aide de ces éléments, le médecin légiste n’a pas pris beaucoup de temps pour identifier le corps en présence de la famille.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





La dame rentrait du champ en compagnie de sa fille lorsque la terre s’est retournée sur elles. La mairie de Dschang précise que le corps de sa fille a été retrouvé lors des premières fouilles après le glissement de terrain du 05 novembre. Outre les 14 décès déjà enregistrés, des familles ont signalé une cinquantaine de personnes disparues après l’événement. Elles gardent l’espoir de retrouver les corps de ces derniers.