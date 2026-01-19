Société



Cameroun : un accident de la circulation fait trois morts près de la falaise de Ngaoundéré

L’accident impliquant un bus de transport interurbain a entrainé aussi de nombreux blessés parmi lesquels les militaires. Un accident de…

Publié par Journal du Cameroun
le: 19 janvier 2026
(DR)
© (DR)

L’accident impliquant un bus de transport interurbain a entrainé aussi de nombreux blessés parmi lesquels les militaires.

Un accident de la circulation a fait trois morts non loin de la falaise de Ngaoundéré dans le département de la Vina, région de l’Adamaoua le samedi 17 janvier 2026. Un bus de transport interurbain appartenant à la compagnie Danay est sorti de piste et a terminé sa course dans un ravin. Outre les trois passagers qui ont perdu la vie, le bilan fait état de nombreux blessés dont les militaires du 41e Bataillon d’infanterie motorisé. Les blessés ont été transportés vers les formations sanitaires.

Les causes exactes de l’accident n’ont pas été précisées après le drame. Ce qui est connu c’est la sortie de piste pouvant être due à des défaillances techniques du véhicule ou encore à d’autres causes humaines attribuables au conducteur. Les autorités ont néanmoins ouvert une enquête, laquelle va pouvoir confirmer les origines de cet autre accident survenu dans cette zone connue sous le nom de « couloir de la mort ».

