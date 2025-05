Cameroun : un gang de malfrats démantelé après plusieurs braquages à Yaoundé

Ils ont été présentés à la presse à la direction de la police judiciaire du Centre le mardi 27 mai 2025.

Un gang de sept braqueurs a été démantelé dans la ville de Yaoundé dans le cadre de la sécurisation de la ville et de la lutte contre le grand banditisme à l’approche de la fête de l’Unité nationale célébrée le 20 mai 2025. Quatre malfrats appartenant à ce gang ont été interpellés et sont entre les mains de la police judiciaire. Ils étaient en possession de quatre armes à feu, neuf munitions, plusieurs armes blanches, un véhicule volé de marque Camri, des bouteilles à gaz, des appareils électroniques volés et bien d’autres objets qui ont fait l’objet de saisie par la police.

Les éléments des forces de sécurité ont mis la main sur ces malfrats spécialisés dans le braquage à domicile après trois semaines de recherche et suite au dépôt de plusieurs plaintes et dénonciations de la population. Pour la plupart des repris de justice, ils avaient déjà commis plusieurs braquages dont deux au quartier Nkoabang et un dans une ferme avicole sur la route de Mou. L’ensemble des objets volés et arrachés aux victimes est évalué à plus 10 millions de francs CFA.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Selon le commissaire principal Christian Ngom Passam, chef service des études, de la coordination et des enquêtes criminelles à la direction de la police judiciaire, le mode opératoire des malfrats a été identifié. « Ils choisissent leurs cibles dans des établissements commerciaux et bancaires ou alors ils prennent des propriétaires de véhicules sur la voie publique, des véhicules de luxe 4×4 qu’ils suivent à bord de leurs motocyclettes jusqu’à leurs domiciles avant de les dépouiller ». Après enquête et interpellation des quatre, trois autres membres du gang restent recherchés. La police judiciaire exhorte la population à continuer à collaborer avec les autorités.