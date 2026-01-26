Cameroun : un infirmier de l’aéroport international de Garoua retrouvé mort à sa résidence

Le corps sans vie de Roger Nkoa a été découvert le dimanche 25 janvier 2026 au quartier Djamboutou dans la capitale régionale du Nord.

Il n’avait pas donné signe de vie depuis le soir du vendredi 23 janvier. Il n’avait pas pris part samedi matin à la séance habituelle de sports de l’Association sportive des vétérans de Djamboutou. Ce qui a suscité des interrogations et des inquiétudes au sein de la famille professionnelle constituée du personnel de l’aéroport international de Garoua. Des interrogations et inquiétudes qui ont conduit à la découverte macabre dans la journée du dimanche 25 janvier.

Roger Nkoa, âgé de 52 ans, a été retrouvé mort dans la cours de sa concession. Il aurait été victime d’un malaise qui n’a pas épargné sa vie alors qu’il était assis sur une chaise. Les premières données exploitées par le médecin légiste qui s’est déployé sur les lieux renvoient à la piste d’une mort naturelle, les constatations n’ayant pas permis de relever des traumatismes. De même, les premiers éléments relevés dans des enquêtes ouvertes par les autorités administratives et judiciaires semblent déjà écarter la piste d’une main criminelle pour aller vers des causes sanitaires. Ce en attendant les résultats d’une éventuelle autopsie.

dans l’attente des précisions, le corps sans vie de Roger Nkoa, père de quatre enfants, a été déposé à la morgue de l’hôpital régional de Garoua.