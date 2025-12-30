Société



Cameroun : un mort et un disparu lors d’un naufrage à Manoka

Le ministre des Transports, Jean Ernest Massena Ngalle Bibehe, fait le bilan de l’accident survenu le samedi 27 décembre 2025.…

Publié par Arnaud Nicolas MAWEL
le: 30 décembre 2025
Un mort dans un naufrage à Manoka
© Un mort dans un naufrage à Manoka

Le ministre des Transports, Jean Ernest Massena Ngalle Bibehe, fait le bilan de l’accident survenu le samedi 27 décembre 2025.

Un mort, un disparu et 10 personnes exfiltrées des eaux, c’est le bilan d’un naufrage survenu le week-end dernier dans la zone de Manoka, une île située près de la ville de Douala dans la région administrative du Littoral. La vedette ORCA transportant une équipe de 12 personnes dépêchées pour une enquête préliminaire liée au décès du chef officier de navire MT Maestro décédé quelques heures plutôt a fait naufrage aux environs de 16 heures.

Au cours l’accident, l’inspecteur de navigation en service à la circonscription maritime de Douala, Melo Iderisu Forchu a trouvé la mort. Un policier en service au commissariat du port est porté disparu. Les recherches se poursuivent en vue de le retrouver.

Dans sa communication, le ministre des Transports exprime les condoléances du gouvernement aux familles éprouvées. Le membre du gouvernement précise que les circonstances dudit accident ne sont pas encore élucidées. Néanmoins, toujours selon le ministre, « les informations font état d’une voie d’eau sur la coque de la navette ». Une commission d’enquête est déjà sur pied dans le but d’établir les responsabilités liées à ce naufrage.

