Cameroun : un projet d’aéroport de classe mondiale annoncé

L’annonce a été faite le 28 novembre à l’Assemblée nationale par le ministre des Transports.   Le gouvernement camerounais veut…

Publié par Esther Fossi
le: 3 décembre 2025
Newsaero

L’annonce a été faite le 28 novembre à l’Assemblée nationale par le ministre des Transports.

 

Le gouvernement camerounais veut lancer en 2026 les études d’un aéroport de classe mondiale près de Douala. Jean Ernest Masséna Ngallè Bibehe, ministre des Transports l’a annoncé à l’Assemblée nationale, lors de la défense du budget de son département ministériel pour l’éxercice 2026.

Ce dernier sollicite une enveloppe de 1,2 milliard Fcfa, dont 628 millions de Fcfa en investissements et 611 millions de Fcfa en fonctionnement. Dans ce cadre, le ministre des Transports prévoit notamment « la réalisation des études du projet de construction d’un aéroport de classe mondiale dans la zone métropolitaine de Douala ».

En parallèle, l’État réalise des travaux de rénovation de l’aéroport de Douala pour 95 Milliards de F CFA. Pour 2026 aussi, le gouvernement prévoit aussi de conduire les études techniques du projet de réhabilitation des aéroports de Bertoua, Kribi et Tiko.

