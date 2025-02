Cameroun-Universités : des recalés au recrutement de 150 enseignants crient à l’injustice

Le Collectif des titulaires du Doctorat/Ph.D du Grand Nord expriment leur indignation et annonce une marche pacifique le 21 février 2025.

Des titulaires du doctorat/Ph.D recalés lors de la 2è phase de recrutement des enseignants dans les universités de Garoua, Bertoua et Ebolowa projettent de marcher sur la ville de Ngaoundéré. Le 21 février prochain, ils annoncent une manifestation pour dénoncer l’injustice et les frustrations dont ils font l’objet. Sept avant le déroulement de leur marche dans les artères de la capitale régionale de l’Adamaoua, ils ont saisi le sous-préfet de Ngaoundéré 1er pour déclarer l’événement en conformité avec la loi.

Cette correspondance transpire le courroux et la déception des jeunes intellectuels. Ils disent avoir pris connaissance des résultats de l’opération de recrutement avec « effarement ». Selon le collectif des indignés, « tellement ces résultats renferment d’injustices sociales inacceptables sans tenir compte de la discrimination positive ».

En plus, le recrutement ouvert pour les titulaires de doctorats sans emploi, « des fonctionnaires sont recrutés au détriment des sans-emploi que nous sommes » ; des candidats ayant soutenu deux jours avant la clôture de la réception des dossiers sont parmi les appelés. Tandis que ceux qui ont soutenu depuis cinq ans sont recalés. Le collectif dénonce aussi le défaut d’application de la règle de l’équilibre régional au cours du processus de recrutement.

Pour ces raisons, les indignés promettent une marche allant du commissariat central jusqu’aux services du gouverneur en passant par la place de l’indépendance. La marche veut dénoncer les injustices, les frustrations et la clochardisation de ces jeunes. Les marcheurs visent à obtenir au bout, un recrutement spécial sur une liste additive. Au regard du contexte camerounais où l’administration publique interdit toutes les marches annoncées, la manifestation des titulaires de doctorats/Ph.D aura du mal prospérer. Surtout qu’une manifestation récente à Mbandjock et à Nkoteng dans la région du Centre a viré au drame : un civil tué et une dizaine de policiers blessés.