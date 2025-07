Cameroun : « Vacances sans SIDA » visent zéro nouvelle infection chez les jeunes

C’est le défi que les jeunes impliqués dans la lutte contre le VIH / Sida se sont donné au cours du lancement de la 23ème édition de Vacances sans Sida qui a eu lieu mercredi 23 juillet 2025 à Yaoundé.

Le thème de cette année est « Zéro nouvelle infection à VIH chez les jeunes. C’est notre défi pour 2030 ». En effet, « Vacances sans Sida » vise à prévenir les infections au VIH/SIDA, mais également à susciter une prise de conscience sur les dangers liés à la dépravation des mœurs, à la consommation d’alcool et de stupéfiants, qui favorisent des comportements à risque. L’objectif est donc de susciter la prise de conscience des jeunes sur les dangers liés à la dépravation des mœurs, la consommation d’alcool et des stupéfiants qui restent encore des facteurs favorisant l’infection au VIH auprès de la population jeune.

Au cours de cette campagne qui cible la jeunesse, notamment les jeunes âgés de 15 à 25 ans, les jeunes formés et engagés sur le terrain vont diffuser des messages de prévention et promouvoir des comportements responsables. D’après les dernières données de terrain qui révèlent une forte vulnérabilité de la jeunesse, et en particulier de la jeune fille, face au VIH/SIDA, une intensification des efforts de prévention sera faite non seulement contre la maladie elle-même, mais également contre tous les facteurs qui y mènent indirectement à savoir : désobéissance parentale, indiscipline, recherche de repères illusoires, et adoption de modèles de défiance.

Selon le ministère de la Santé, en 2024, la campagne Vacances Sans SIDA a sensibilisé plus de 3,1 millions de jeunes, et 852 pairs éducateurs ont été formés ce qui a permis le dépistage de 24 500 personnes au VIH, avec 95 % des cas positifs mis sous traitement. Pour l’édition 2025, l’objectif est d’accroître les connaissances d’au moins 1 million de jeunes sur les chiffres déjà existants, de dépister 15 000 personnes et de renforcer la prévention via les réseaux sociaux, les SMS et 50 000 supports de communication. Il faut noter que cette campagne se fera sur toute l’étendue du territoire national.