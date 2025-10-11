Cameroun-Veille de l’élection : des habitants affluent dans les boulangeries et autres espaces marchants

Au soir du 11 octobre 2025, certains espaces marchands connaissent une affluence inhabituelle de visiteurs qui accourent pour diverses raisons.

Des Camerounais vont choisir dans quelques heures le prochain président de la République qui va gouverner le pays pour les sept prochaines années. Alors que la campagne électorale vit ses dernières heures, des espaces marchants connaissent une affluence particulière ce soir. Dans certains quartiers populaires de la ville de Yaoundé et les zones environnantes, les boulangeries et grandes surfaces sont pris d’assaut. Les habitants sont reçus dans ces lieux en file indienne en début de soirée. Les visiteurs pour la plupart invoquent comme raison, la tenue de l’élection présidentielle le lendemain. Ils sont au courant que les activités commerciales n’auront pas lieux le jour du vote. C’est la raison pour laquelle des acheteurs, des parents en particulier, ont fait des achats ce soir pour anticiper la fermeture des boulangeries, boutiques et autres commerces dès le matin.

Mais, à côté de ceux-là, d’autres acheteurs se dirigent vers les espaces marchands pour une autre raison. En dehors du fait que le 12 octobre est consacré au vote et non à d’autres activités, ils craignent que la situation dégénère en troubles passagers ou graves. Ils anticipent eux aussi, en faisant des achats pour stocker à la maison. Le but étant d’être à l’abri de la faim en cas d’impossibilité de sortir après l’élection présidentielle.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Tout compte fait, le ministre de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji, a pris un arrêté le 10 octobre règlementant certaines libertés et activités à l’occasion de l’élection présidentielle du 12 octobre. Selon ce texte, « les frontières nationales sont fermées 48 heures avant le jour du scrutin. Elles sont recouvertes le lendemain du jour du scrutin. La circulation des personnes et des biens par voie routière, ferroviaire ou aérienne est interdite le 12 octobre de zéro heure à 18 heures ».

Le jour du scrutin, les activités lucratives et la pratique des jeux sont interdis. Ainsi, les débits de boissons, les boutiques, les magasins, les marchés, les activités industrielles, les établissements de production des biens ou des services, les établissements de jeu de divertissement d’argent et de hasard resteront fermés. Par ailleurs, les attroupements, clameurs ou manifestations devant les bureaux de vote ou de nature à porter atteinte à l’exercice du droit ou à la liberté de vote sont aussi interdits.