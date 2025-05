Carrière : nommé ministre de l’Economie au Gabon, que fera Henri-Claude Oyima de BGFIBank?

Henri-Claude Oyima, Président Directeur Général, en qualité de Ministre d’État, Ministre de l’Économie, des Finances, de la Dette et des Participations au sein du nouveau Gouvernement de la République Gabonaise.

Brice Clotaire Oligui Nguema a nommé le PDG de BGFIBank à la tête du ministère de l’Economie au Gabon. À la tête du Groupe BGFIBank depuis plus de 40 ans, Henri-Claude Oyima a contribué de manière décisive à la transformation du Groupe en un acteur bancaire africain de référence, présent dans plus de 12 pays, et reconnu pour son engagement envers l’innovation et le financement des économies africaines.

Les acteurs politiques ont questionné ce cumul de fonction. Henri-Claude Oyima est sorti du silence ce vendredi 9 mai 2025 en marge d’une assemblée générale ordinaire de la banque . « On ne quitte pas une maison qu’on a bâtie depuis 40 ans du jour au lendemain. Ce serait irresponsable. On ne saute pas d’un avion en plein vol. Il faut amorcer un atterrissage progressif, maîtrisé. », a-t-il indiqué.

Il a par ailleurs évoqué sa responsabilité vis-à-vis des clients, des collaborateurs et des partenaires du groupe bancaire. « Des clients sont là parce que c’est moi. Des collaborateurs aussi. Je me dois de garantir une continuité en douceur, pour éviter tout choc ou instabilité. »

Il a néanmoins affirmé que le processus de séparation des fonctions est en cours. Une modification des statuts de la société est prévue pour dissocier la présidence du conseil d’administration de la direction générale, étape indispensable à sa sortie opérationnelle.