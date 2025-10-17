Activités institutionnellesActivités institutionnelles, Globeleq



Clarification sur l'article publié par Investir au Cameroun

À la suite de la publication de l'article intitulé « Pour préparer son départ du Cameroun, Globeleq négocie la cession…

Publié par Partenaire
le: 17 octobre 2025
Globeleq

À la suite de la publication de l’article intitulé « Pour préparer son départ du Cameroun, Globeleq négocie la cession de ses actifs de Kribi et Dibamba à des acteurs locaux », publié récemment, il nous paraît utile d’apporter la précision suivante afin de refléter fidèlement la position de l’entreprise.

En effet, depuis de nombreuses années, Globeleq travaille en étroite collaboration avec le Gouvernement du Cameroun pour résoudre la question persistante des arriérés dans le secteur de l’électricité. L’entreprise continue d’échanger avec les autorités afin d’envisager toutes les options possibles permettant de trouver des solutions durables à ce problème.

Par ailleurs, bien que Globeleq explore actuellement différentes options pour l’avenir de ses investissements au Cameroun, notamment la possibilité de partenariats, aucune décision définitive n’a encore été prise à ce sujet.

La priorité de Globeleq demeure de trouver une voie responsable et durable, dans l’intérêt de toutes les parties concernées.

Fait à Douala, le 17 octobre 2025

Globeleq Cameroon (GCMS, KPDC S.A. & DPDC S.A.)

                               Le Directeur Général,

