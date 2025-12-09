Le développement des routes, des bâtiments et d’autres formes d’infrastructure est crucial pour stimuler l’économie de l’Afrique et mieux répondre aux problèmes persistants de pauvreté et de chômage dans de nombreuses régions du continent.

Comment l’infrastructure favorise la création d’emplois et la réduction de la pauvreté en Afrique

Le développement des routes, des bâtiments et d’autres formes d’infrastructure est crucial pour stimuler l’économie de l’Afrique et mieux répondre aux problèmes persistants de pauvreté et de chômage dans de nombreuses régions du continent. Un développement accru de l’infrastructure peut également aider à réduire l’écart entre les riches et les pauvres en Afrique et réduire les inégalités de revenus.

Créer davantage d’opportunités économiques et éducatives

En allouant les fonds nécessaires à la construction de nouveaux immeubles de bureaux et de centres industriels, davantage d’entreprises pourront occuper ces espaces et augmenter les opportunités d’emploi pour les Africains. Des investissements supplémentaires peuvent également être réalisés pour augmenter le nombre d’entrepôts, où les marchandises peuvent être stockées puis vendues pour dynamiser les économies locales et réduire la pauvreté. L’investissement dans les projets de construction génère également des emplois dans le secteur de la construction.

Investir dans le développement de l’infrastructure peut même créer plus d’opportunités dans le domaine de l’éducation, afin que les étudiants puissent se former et se préparer à des emplois bien rémunérés dans divers secteurs. En construisant davantage d’écoles, plus de jeunes pourront assister aux cours et recevoir une éducation formelle. De nouveaux postes seront également créés pour les enseignants et autres membres du personnel dans ces écoles nouvellement construites.

Les Africains vivant dans des zones rurales ou des communautés sans accès aux écoles ou à de bons emplois ont souvent tendance à quitter leur domicile pour tenter d’échapper à la pauvreté. Lorsque suffisamment d’infrastructure est développée dans une communauté pour les affaires et l’éducation, les gens sont plus susceptibles de rester et de contribuer à la construction d’une vie meilleure pour eux-mêmes et pour les autres membres de la communauté.

La Christian Liebig Foundation travaille depuis 2003 pour résoudre le manque d’éducation et construire des écoles afin de promouvoir l’apprentissage et des économies plus solides au Malawi et au Mozambique. Herald Schmidt, acteur allemand et membre du conseil d’administration de la fondation, a déclaré :

« Les gens fuient leur domicile parce qu’ils n’ont pas d’avenir. C’est pourquoi il est important de s’impliquer directement sur le terrain – par exemple, avec l’éducation. C’est une aide réelle à l’autonomie. »

Connecter les communautés avec des infrastructures de transport

Le Réseau Trans-Africain de Routes et des projets similaires ont permis de fournir davantage de moyens de transport pour les Africains afin de se rendre au travail et de déplacer des biens commerciaux à travers de plus grandes zones, mais un réseau routier plus vaste est encore nécessaire pour avoir un impact plus positif et aider à réduire la pauvreté et le chômage en Afrique.

Des routes, autoroutes et autres voies de circulation supplémentaires peuvent aider les Africains à se déplacer plus librement et à connecter des petites communautés rurales aux grandes villes, selon Philippe Heilmann, consultant pour des agences gouvernementales. Des réseaux de transport plus étendus peuvent également augmenter les opportunités d’emplois pour les coursiers, chauffeurs de taxi et autres prestataires de services de covoiturage.

Certaines des voies ferrées du continent datant de la période coloniale sont en mauvais état et nécessitent des réparations ou des remplacements. Des activités commerciales peuvent être menées à travers de plus vastes portions de l’Afrique si de nouvelles voies ferrées sont développées pour déplacer les personnes et les biens commerciaux entre les communautés plus efficacement.

Stimuler un avenir plus prospère

Les investissements dans le secteur de l’énergie en Afrique peuvent améliorer considérablement l’économie et le marché de l’emploi du continent et conduire les Africains vers un avenir plus prospère. Plus d’entreprises peuvent bénéficier de l’énergie nécessaire pour rester productives, et le développement supplémentaire des systèmes énergétiques de l’Afrique peut également offrir des opportunités d’emploi supplémentaires pour les travailleurs des services publics.

Le secteur de l’énergie renouvelable est particulièrement prometteur pour l’avenir économique de l’Afrique et a déjà créé davantage d’emplois pour de nombreux Africains. En fait, certains économistes estiment que jusqu’à 3,3 millions d’Africains seront employés dans l’industrie de l’énergie verte d’ici 2030.

À mesure que des éoliennes et des panneaux solaires seront nécessaires pour fournir de l’énergie verte à la population croissante du continent, davantage d’emplois seront disponibles pour les Africains qui construiront et entretiendront ces structures. L’énergie renouvelable est également moins coûteuse que l’énergie fossile, ce qui pourrait aider à réduire la pression sur certains gouvernements africains qui ont accumulé des dettes énergétiques élevées.

Cependant, la transition vers les énergies renouvelables comporte des défis, en grande partie parce que certains gouvernements africains ne disposent pas des finances nécessaires pour soutenir le développement d’infrastructures vertes. Dr Malle Fofana, directeur africain et responsable des programmes à l’Institut de Croissance Verte Mondiale, estime que le secteur public et privé devrait coopérer pour trouver une solution. Il a déclaré lors d’une interview :

« Les gouvernements peuvent relever ces défis en favorisant le partenariat public-privé pour financer des projets solaires. »

Fournir de l’eau potable pour des communautés plus saines et plus productives

L’accès à l’eau potable est essentiel pour la santé et la prospérité de toute communauté. La mise à jour ou la construction de nouveaux centres de purification de l’eau, de réservoirs d’eau et de réseaux de canalisations peut fournir davantage de communautés en eau potable, ce qui est particulièrement nécessaire dans de nombreuses communautés rurales pauvres d’Afrique. Si suffisamment d’eau potable est disponible, les habitants de certaines des communautés rurales les plus pauvres d’Afrique n’auront plus à passer des journées entières à récupérer de l’eau potable potentiellement contaminée dans des rivières, des lacs ou d’autres sources impures.

Lorsque suffisamment d’eau propre est disponible, les agriculteurs peuvent également cultiver des récoltes plus saines pour soutenir davantage de communautés à travers l’Afrique. Un approvisionnement constant en eau de qualité est particulièrement important pour les agriculteurs dans les régions sujettes à la sécheresse.

Les sécheresses fréquentes à travers une grande partie du continent ont posé des défis supplémentaires pour fournir suffisamment d’eau potable aux Africains. Certains dirigeants ont tenté de résoudre ce problème en investissant dans davantage d’infrastructures pour recycler les eaux usées. Des usines de recyclage supplémentaires sont en construction en Afrique pour traiter les eaux usées en supprimant les impuretés afin qu’elles puissent être réutilisées comme eau potable.

Une station de traitement des eaux à Windhoek, en Namibie, joue un rôle de pionnier dans le recyclage des eaux usées. Sebastian Husselman, ingénieur en chef de l’installation, s’assure que l’eau recyclée est testée rigoureusement en laboratoire pour garantir sa sécurité. Il a expliqué :

« Ce laboratoire prend des échantillons quotidiens de différentes zones de Windhoek et teste l’eau pour vérifier sa conformité. Ils nous alertent immédiatement lorsque des échantillons sont hors norme, et nous réagissons pour évaluer la gravité du problème et prendre des mesures. »

Beaucoup de travail a déjà été accompli pour tenter d’améliorer les différents secteurs d’infrastructure en Afrique, mais il reste encore beaucoup à faire pour garantir un avenir plus prospère pour le continent. Une croissance supplémentaire sera probablement observée dans l’économie et le marché de l’emploi en Afrique si les gouvernements et les investisseurs sont prêts à fournir les financements nécessaires pour de nouveaux développements d’infrastructure.