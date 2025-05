Coopération : 50 porteurs de projets camerounais face à l’UE à Yaoundé

Une cinquantaine de jeunes entrepreneurs camerounais ont échangé ce 13 mai 2025 avec des diplomates européens lors d’une table ronde organisée par Le Boukarou et la Team Europe, pour renforcer la coopération économique et créer des opportunités locales.

Une rencontre stratégique pour renforcer la coopération euro-camerounaise. Réunis à Yaoundé, plus de cinquante jeunes entrepreneurs camerounais ont pris part à une table ronde stratégique présidée par l’ambassadeur de l’Union européenne au Cameroun, Jean-Marc Châtaigner. Organisée ce jour par Le Boukarou, en partenariat avec la Team Europe (France, Allemagne, Belgique, Espagne, Italie), la rencontre avait pour thème : « Mieux se connaître et mieux se comprendre pour créer du bonheur au Cameroun et en Europe ».

Objectif affiché : favoriser un dialogue sincère et constructif entre jeunes porteurs de projets et représentants européens, dans un esprit de coopération économique durable. « Nous avons souhaité rencontrer des jeunes entrepreneurs pour qu’ils nous parlent des difficultés et des défis qu’ils rencontrent dans leurs différents secteurs d’activités et que nous leur présentions les outils d’accompagnement qui existent. C’est donc un moment d’écoute de chaque partie qui nous permet de dialoguer sur les moyens d’améliorer les choses », a expliqué l’ambassadeur de l’Union Européenne.

Les participants, venus des dix régions du Cameroun, ont évoqué les freins à leur développement : accès au financement, manque de visibilité, déficit de formation spécialisée. En réponse, les diplomates ont présenté les grands programmes de soutien disponibles via l’Union européenne, notamment le Global Gateway, une initiative phare visant à stimuler les investissements durables dans les infrastructures (numérique, transport, énergie) et les énergies renouvelables.

Autre levier important : le Programme indicatif pluriannuel 2021–2027 (PIM), qui fixe les priorités de coopération au Cameroun autour de trois axes : le développement humain, la croissance durable et la gouvernance. Ce programme mobilise plus de 400 millions d’euros d’investissements européens pour la sous-région, selon les données Global Gateway 2024 de la délégation de l’Union Européenne.

Le déroulement de la journée a permis aux jeunes de participer à six tables rondes thématiques, suivies d’une restitution devant des représentants gouvernementaux camerounais (MINEPAT, MINEFOP, MINPMEESA, MINJUSTICE). L’après-midi a été consacré à un échange interactif sur les opportunités à court, moyen et long terme offertes par la coopération euro-camerounaise.

Objectif : faire en sorte que la jeunesse « n’ait pas forcément envie de partir en Europe, au Canada, etc. pour trouver un nouvel avenir. Que la jeunesse camerounaise puisse avoir les moyens de vivre, de créer des emplois, sans avoir besoin de faire la guerre, de s’engager dans des groupes armés ou de faire des trafics. Il est question de voir comment vous pouvez construire votre avenir et comment nous pouvons y contribuer », a insisté Jean-Marc Châtaigner. Un message fort dans un contexte où, selon un rapport de l’Union africaine de 2022, près de 60 % des jeunes africains expriment le désir de migrer pour des raisons économiques.

Pour Le Boukarou, cette initiative s’inscrit dans une vision plus large : faire émerger une génération d’entrepreneurs ancrés localement, connectés aux standards internationaux et porteurs de solutions durables. La cinquantaine de participants repartent avec un message d’espoir mais aussi une attente claire : voir ces engagements se traduire en mesures concrètes, durables et accessibles