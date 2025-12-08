EN CE MOMENT


Coup d’Etat manqué au Bénin : une douzaine de militaires arrêtés après une tentative de putsch

Un groupe de militaires a tenté de renverser le chef de l’État en place, à quelques mois de l’élection présidentielle…

Publié par Esther Fossi
le: 8 décembre 2025
Un groupe de militaires a tenté de renverser le chef de l’État en place, à quelques mois de l’élection présidentielle au Bénin.

Dimanche 7 décembre 2025, un groupe d’officiers béninois a pris le contrôle de la télévision publique ORTB pour annoncer la « destitution » du président Patrice Talon, au pouvoir depuis 2016. Se présentant comme le « Comité militaire pour la refondation (CMR) », ces militaires ont déclaré avoir « démis Patrice Talon de ses fonctions » et nommé le lieutenant-colonel Tigri Pascal à la tête de leur comité. Quelques heures après cette annonce, l’armée, fidèle au président Talon, a repris le contrôle de la situation.

Selon des sources militaires qui se sont adressées à l’Agence France-Presse (AFP), une douzaine de soldats ont été arrêtés. Parmi eux figurent certains auteurs de la tentative de putsch, a indiqué une source sécuritaire sans préciser si le meneur des mutins, le lieutenant-colonel Pascal Tigri figurait parmi eux.

D’autres sources indiquent que le lieutenant-colonel Tigri, aurait pris la fuite. Ancien cadre de l’opération Mirador au nord et ex-membre de la Minusma au Mali, il avait été remplacé en novembre 2024 à la tête d’un groupement de la garde nationale.

Soulignons que, le Bénin n’avait plus connu de coup d’État depuis 1972.

Coup d'Etat manqué au Bénin : une douzaine de militaires arrêtés après une tentative de putsch

8 décembre 2025

