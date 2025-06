Départs en vacances : le ministre des Transports lance une campagne de sécurité routière

L’initiative vise à lutter contre les accidents de la circulation pendant la période des départs en vacances et de rentrée scolaire.

Le 17 juin 2025, le ministre des Transports Jean Ernest Massena Ngalle Bibehe a lancé une campagne spéciale de prévention et de sécurité routière. L’opération qui se déroule jusqu’au 30 septembre 2025 se tient à une période de forte mobilité humaine liée au départ en vacances et à la rentrée scolaire. L’une des périodes souvent marquées par la montée des accidents de la circulation sur les routes camerounaises en raison de l’affluence dans les gares, source de surcharges et autres excès de vitesse.

L’opération est menée dans le but de sanctionner de manière systématique des agences de voyage, les compagnies de transport de marchandises ainsi que les autres usagers de la voie publique qui ne respectent pas les règles de sécurité routière. Pour ce faire, les agents du ministère des Transports travaillent en collaboration avec les autorités administratives et les Forces de maintien de l’ordre.

Durant cette campagne spéciale, les équipes de prévention insistent sur le respecte de la limitation de vitesses, l’état technique des véhicules, le contrôle du taux d’alcoolémie et de la consommation des drogues, le port obligatoire de la ceinture de sécurité, le respect des charges des véhicules, le contrôle des pièces administratives des véhicules et des conducteurs, les chevauchements de la ligne continue et les mauvais dépassements. Le ministre annonce par ailleurs des opérations de contrôle dans les agences de voyages avant tout embarquement, lesquelles sont menées par des services compétents.

Les opérations menées en amont, permettent d’éviter les accidents de la circulation avec leur lot de conséquences. En juin 2024, lors de la première conférence semestrielle des gouverneurs de régions, l’on a appris que durant les six premiers mois de l’année, le Cameroun a enregistré 3 000 accidents avec 256 décès et 254 blessés graves. Les causes de ces accidents sont d’abord humaines (mauvais dépassement, excès de vitesse, consommation d’alcool…) avant d’être liées à l’état de la route ou des véhicules en circulation.