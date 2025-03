Titre de séjour en France : Studely se bat aux côtés des étudiants camerounais

Duplex Kamga, promoteur de Studely veut s’engager aux côtés des étudiants camerounais et africains en France pour les aider à surmonter les difficultés administratives auxquelles ils font face lors du renouvellement de leur titre de séjour.

Les étudiants étrangers et particulièrement Camerounais rencontrent de nombreuses difficultés administratives en France. Duplex Éric Kamgang, fondateur de Studely, une fintech spécialisée dans les garanties financières pour les visas étudiants en France, Allemagne et Belgique, et Débora Koffi, présidente de l’association Voix des étudiants étrangers, tirent d’ailleurs la sonnette d’alarme face à cette situation. Ces derniers dénoncent une véritable crise administrative aux conséquences humaines et académiques dramatiques, et appellent à des mesures urgentes.

Depuis 2020 que la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) a été créée pour simplifier les démarches de séjour, une véritable amélioration n’a pas été observée. Au contraire, selon Studely « la situation est aggravée par des délais souvent excessifs pour l’obtention du titre de séjour ou de l’attestation de prolongation correspondante ».

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





La start-up souligne qu’au bout du compte, des milliers d’étudiants se retrouvent en situation d’irrégularité, exposés à la précarité et à l’exclusion de leurs droits sociaux, académiques et professionnels. Les réclamations sur cette plateforme ont explosé de 400 %, et 75 % d’entre elles concernent spécifiquement les titres de séjour.

Comme solution, Duplex Éric Kamgang suggère l’automatisation de la délivrance des attestations de prolongation sur le site de l’ANEF, dès l’expiration du précédent titre de séjour, pendant que le dossier est encore en cours d’instruction en préfecture. Cette mesure permettrait d’éviter aux étudiants de devoir en faire eux-mêmes la demande, et garantirait ainsi le maintien automatique de leurs droits durant toute la procédure.

Dans une communication, ce dernier a mentionné avoir porté sa proposition auprès des autorités françaises, notamment à N’Tchangy, sous-préfète de Saint-Denis. En 2011 déjà, il s’était opposé à la loi Guéant, qui imposait aux étudiants étrangers de quitter la France à l’issue de leurs études si celles-ci ne correspondaient pas aux métiers dits « en tension » définis par le ministère de l’Intérieur.

Les conséquences de ce qui est décrié plus haut sont nombreuses. Entre autres : les étudiants bloqués dans des situations inextricables, les contrats de travail suspendus, les aides sociales gelées, projets académiques compromis. Une situation décourageante pour les étudiants étrangers.

Pourtant, la contribution des étudiants étrangers est incontestable. Selon une étude de Campus France (2022), les étudiants étrangers rapportent 1,3 milliard d’euros par an à l’économie française.

Il est à préciser que sur 430 000 étudiants internationaux présents en France, 103 000 viennent d’Afrique subsaharienne, et 11 000 d’entre eux précisément viennent du Cameroun selon les données de Campus France.

Pour mémoire, fondée en 2016, Studely est la start-up de référence dans les services de garanties financières pour l’obtention des visas étudiants. Présente en France, en Allemagne, en Belgique et en Afrique, elle accompagne des milliers d’étudiants dans la réalisation de leurs projets d’études à l’international.