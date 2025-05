Douala accueille la deuxième édition des Semaines Communales du Made in Cameroon

Cette foire-exposition dédiée aux produits locaux et à l’entrepreneuriat camerounais se tiendra du 15 au 20 mai 2025.

La deuxième édition des Semaines Communales du Made in Cameroon qui se déroulera au Super U de Bali, est une vitrine pour promouvoir les produits fabriqués au Cameroun, tout en stimulant l’économie locale et en créant des opportunités d’emplois et de partenariats pour les entrepreneurs camerounais.

Une vitrine pour l’Entrepreneuriat

Le Cameroun, avec une population de plus de 27 millions d’habitants et une classe moyenne en expansion, présente un marché prometteur pour les produits locaux. Selon une étude de la Banque Mondiale, les PME camerounaises représentent environ 90% des entreprises formelles du pays et sont un levier clé pour la croissance économique. Les Semaines Communales du Made in Cameroon visent à soutenir cette dynamique, en offrant une plateforme pour exposer et distribuer des produits locaux dans divers secteurs : artisanat, agroalimentaire, technologie, textile, et bien plus encore.

Stands et Ateliers

Pendant ces six jours, les entrepreneurs camerounais auront l’opportunité de présenter leurs produits dans des stands dédiés à chaque secteur. Les entreprises, qu’elles soient de petite ou grande taille, pourront rencontrer des clients, des partenaires commerciaux, mais aussi des investisseurs potentiels.

En plus des expositions, des ateliers pratiques seront organisés pour aider les entrepreneurs à se perfectionner en gestion d’entreprise, financement de projets, marketing digital, et bien d’autres domaines clés. Ces ateliers permettront aux participants de renforcer leurs compétences et de se préparer aux défis de la gestion d’une entreprise locale, tout en leur offrant des outils pour conquérir de nouveaux marchés.

Des chiffres à fort potentiel

Les statistiques révèlent un potentiel immense pour le développement des entreprises locales. En 2024, les exportations de produits locaux représentaient environ 3 203,7 milliards de FCFA (4,8 milliards de dollars) , soit une hausse de 7,2 % selon l’Institut National de la Statistique (INS), avec une forte demande en provenance de marchés régionaux tels que la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC). La foire sera une opportunité pour les entreprises camerounaises de diversifier leurs sources de revenus et d’élargir leur clientèle au-delà des frontières nationales.

De plus, le secteur de l’agroalimentaire connaît un essor important au Cameroun. Selon le rapport de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le pays est l’un des plus grands producteurs de cacao en Afrique centrale, avec une production annuelle de plus de 250 000 tonnes. L’événement sera l’occasion de découvrir des produits innovants dans ce domaine, mais aussi de mettre en avant d’autres secteurs clés comme la cosmétique, l’artisanat et la mode.

Un soutien Institutionnel efficace

L’événement bénéficie du soutien des ministères camerounais de l’Industrie, du Développement et de la Promotion des Entreprises Locales (MINDDEVEL) et de celui de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (MINEFOP). Cet accompagnement institutionnel est essentiel pour encourager l’entrepreneuriat local et fournir aux entreprises des ressources pour leur croissance. En effet, le gouvernement camerounais a mis en place plusieurs dispositifs pour aider les PME à se développer, à travers des financements et des opportunités d’accompagnement.

Les Semaines Communales du Made in Cameroon ne se limitent pas à une simple exposition. Elles représentent une véritable opportunité de réseautage. Entrepreneurs, investisseurs, acteurs publics et privés, ainsi que consommateurs, auront l’opportunité de se rencontrer et de créer des synergies. Les conférences et panels thématiques seront également organisés pour discuter des enjeux actuels de l’entrepreneuriat local, de la digitalisation des PME, et de l’importance du secteur privé dans la création d’emplois durables.

Un levier de Développement Durable

Cette foire du « Made in Cameroon » encourage la consommation locale et la réduction de la dépendance aux produits importés. En effet, selon l’INS, plus de 60% des produits consommés au Cameroun sont importés, créant ainsi une pression sur la balance commerciale. Cet événement offre une alternative en incitant les Camerounais à privilégier les produits locaux, contribuant ainsi à la réduction du déficit commercial et à la création d’emplois locaux.

Cet événement constitue un pas de géant vers le renforcement de l’économie locale et la promotion de l’entrepreneuriat camerounais. Avec des stands pour les produits locaux, des ateliers pour les entrepreneurs et un soutien institutionnel solide, cet événement s’annonce comme une plateforme indispensable pour dynamiser l’économie du pays. À travers cette foire, les produits “Made in Cameroon” auront l’occasion de briller sur la scène locale et internationale, favorisant ainsi la croissance et l’innovation dans les secteurs clés du pays.