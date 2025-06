Douala : deux morts et 105 personnes conduites à l’hôpital pour intoxication alimentaire

Des enfants ont été conduits à l’hôpital Laquintinie de Douala après avoir consommé des galettes achetées chez un vendeur connu au quartier New-Bell.

Un événement inhabituel a provoqué l’émotion et la panique au quartier New-Bell, dans le deuxième arrondissement de la ville de Douala. Deux enfants ont trouvé la mort à l’hôpital de district de New-Bell après avoir consommé des galettes chez un vendeur du quartier chez qui ils ont l’habitude d’acheter des friandises. En dehors de ces deux cas, plus d’une centaine d’autres enfants ont présenté des symptômes tels que des douleurs abdominales après avoir consommé des galettes produites par le même fournisseur.

Alors que les premiers cas d’intoxication ont été conduits à l’hôpital de district de New-Bell, l’hôpital Laquintinie de Douala rapporte que 105 personnes y ont été conduites après une intoxication alimentaire massive. La formation sanitaire déclare avoir mobilisé, sur instruction du ministre de la Santé publique, une centaine de personnels soignants dont les psychologues, dans le but de prendre en charge les patients et leurs familles. Plus de soixante enfants ont été reçus dans la formation sanitaire. Certains enfants sont arrivés étant apeurés, la situation d’un a nécessité le placement sous assistance respiratoire. Une dizaine d’enfants souffrent de douleurs abdominales, précise la directrice générale de l’Hôpital, Solange Ndom Ebongue.

Le gouverneur de la région du Littoral a fait une descente sur les lieux pour coordonner les secours et visiter les malades dans les formations sanitaires. Selon Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, les galettes provenaient « d’un commerçant qui fait de la boulangerie de manière traditionnelle et connu comme celui qui pourvoit en termes de galettes au niveau de cette unité ».

L’autorité administrative explique que les enfants qui ont consommé ces galettes se sont plaints de violents maux de ventre. « Je peux simplement dire qu’il y a eu des cas d’intoxication à partir de ces galettes. L’auteur lui-même s’est rendu au niveau de la gendarmerie. La situation nous a donné de mobiliser les services de santé pour qu’on prenne rapidement en charge ces enfants. Et tous ceux qui ont eu à consommer ces galettes sont mal en point », a rapporté le gouverneur en rassurant la population que la situation est sous contrôle.