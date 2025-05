Douala : Eneo annonce des interruptions sur le réseau

La société Eneo Cameroon a annoncé des coupures d’électricité programmées dans plusieurs quartiers de Douala, la capitale économique du Cameroun.

Le concessionnaire du service public de distribution de l’énergie électrique invoque la raison de travaux de maintenance et de renforcement sur le réseau de distribution électrique. Ces interruptions de service ont démarré hier dans certains quartiers et se poursuivent les 8 et 10 mai 2025.

Selon le communiqué officiel publié par Eneo Info Service, ces travaux sont indispensables pour améliorer la qualité de la fourniture d’électricité et assurer la sécurité des équipes techniques sur le terrain.

Calendrier de coupures

La société prévient que certaines zones de la ville connaîtront des perturbations importantes, entre 6 heures et 18 heures, selon le calendrier défini. Le jeudi 8 mai et le samedi 10 mai 2025, les quartiers concernés sont Makepe Petit Pays, Campus 2, Ndogbong, Makepe Saint Tropez, Makepe Missoke. Le jeudi 8 mai 2025 les quartiers Rond-point Deido, Marché Saker, Bonamouti, Bonangando seront touchés.

Ces interventions visent à renforcer le réseau de distribution dans ces secteurs, souvent touchés par des coupures imprévues et des baisses de tension. Aucun détail n’a été donné sur la durée totale de ces travaux à long terme, ni sur les moyens mis en place pour limiter les désagréments.

Eneo invite ses clients concernés à prendre toutes les précautions nécessaires. Il est notamment recommandé de débrancher les appareils électroménagers et équipements sensibles pendant toute la durée de l’interruption et d’attendre 15 minutes après le retour du courant pour les rebrancher, afin d’éviter d’éventuels dommages liés à des fluctuations.

L’entreprise remercie les habitants de Douala pour leur patience et leur compréhension face aux désagréments temporaires causés par ces interventions.