Election présidentielle : le CNC appelle les médias à plus de professionnalisme

C’est au cours d’un point de presse tenu ce jeudi 2 octobre 2025, que le président du Conseil national de la communication a invité les médias à traiter les informations sur les candidats à l’élection présidentielle avec équité, professionnalisme et responsabilité.

Le Conseil national de la communication a relevé plusieurs irrégularités dans la diffusion des informations depuis le début de la campagne électorale. En effet pour le CNC plusieurs télévisions, organes de presse et médias en ligne sont accusés de favoriser certains candidats. Certaines parmi ces chaînes diffusent les meetings de partis politiques, des spots publicitaires en faveur de certains partis, tout cela sans preuve qu’une offre équivalente ait « été proposée aux autres candidats », évoque-t-il. Il ajoute également que le 29 septembre dernier, de nombreux journaux publics et privés ont consacré leurs unes au parti du RDPC.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





S’agissant des émissions de campagne, le conseil a constaté la « présence de représentants de la société civile dans des émissions de campagne », une pratique pourtant proscrite pendant la période électorale. Il souligne que, pour les jours de campagne qui restent, les chaînes de télévisions pendant les émissions de campagne ne doivent donner la parole qu’aux candidats ou à leurs représentants.

Face aux dérives relevées, le Conseil national de la communication appelle à l’attention des organes de presse écrite publics et privés. Tout en se réservant le droit de prendre des sanctions contre les médias et acteurs qui persistent dans le non-respect des règles. Il insiste sur le fait que les médias « doivent rester les garants d’un espace d’expression équitable pour tous les candidats ».