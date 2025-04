Etats généraux sur la gestion des ordures : ce que les Camerounais en pensent

Célestine Ketcha Courtès dans un communiqué signé le 07 avril 2025 a annoncé que ces états généraux auront lieu du 06 au 07 mai 2025, une information qui a suscité de vives réactions au sein de l’opinion.

Face à la situation préoccupante d’insalubrité observée dans les villes, qui se traduit par la persistance des dépotoirs des déchets dans les lieux publics et contribuent à dégrader fortement la qualité et le cadre de vie des populations, tout en présentant des risques pour leur santé, Célestine Ketcha Courtès, ministre de l’Habitat et du Développement Urbain porte à la connaissance de l’opinion publique que des « États généraux sur la gestion des ressources en déchets urbains » se tiendront du 06 au 07 mai 2025 dans la ville de Yaoundé.

« Ces assises visent à créer une large synergie de l’ensemble des parties prenantes, en vue d’une part, d’analyser collectivement les causes de l’insalubrité récurrente en milieu urbain, et d’autre part, de formuler les solutions durables dans le cadre d’une approche participative et inclusive qui favorisera l’adhésion de tous dans leur mise en oeuvre », explique le ministre de l’Habitat.

La réaction des Camerounais ne s’est pas fait attendre. « Les états généraux des ordures, c’est comme une figure de style. Institutionnellement, quand on s’assoit pour faire les états généraux des ordures, cela signifie qu’on est en train de magnifier les ordures dans une route, dans un pays et surtout dans la capitale… » Patrick Assiga, analyste socio-politique sur Cam 10.

« Et si le budget qui sera mobilisé dans le cadre de ces Etats généraux était alloué à Hysacam pour faire son boulot ? Au fond, à quoi sert notre décentralisation si les CTD ne peuvent pas s’occuper des questions primaires de nos villes comme la gestion des ordures ? Terrible !! », a écrit David Eboutou sur Facebook. « Les Etats généraux des déchets…J’aurai vécu assez vieux pour voir ça… », s’est exclamé Haman Mana sur le même réseau social.