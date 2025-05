Evénement : Abidjan accueille les Assemblées annuelles 2025 de la BAD

Les Assemblées annuelles 2025 du Groupe de la Banque africaine de développement se tiendront du 26 au 30 mai prochain à Abidjan.

Les Assemblées se tiendront au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire à Abidjan sur le thème : « Tirer le meilleur parti du capital de l’Afrique pour favoriser son développement ».

Selon la BAD, ce thème stratégique vise à identifier et exploiter les opportunités offertes par le capital africain humain, naturel, financier et commercial comme moteur principal de la transformation structurelle du continent. L’objectif est de « favoriser la transition vers des économies plus inclusives, vertes et résilientes, tout en mobilisant des financements externes complémentaires à travers des partenariats diversifiés« .

Les discussions lors des Assemblées aborderont également des aspects transversaux essentiels tels que la transformation numérique, le renforcement institutionnel et la bonne gouvernance. Cette approche holistique s’inscrit dans la réalisation des Objectifs de développement durable, de l’Accord de Paris sur le climat, de l’Agenda 2063 et des « High 5 » du Groupe de la Banque.

Cette rencontre sera par ailleurs, l’occasion d’élire un nouveau président à la tête de l’institution. Les gouverneurs de la Banque africaine de développement éliront ainsi un successeur au président actuel du Groupe de la Banque, Akinwumi A. Adesina, dont le second mandat de cinq ans arrive à son terme.

Les candidats

Voici la liste des candidats retenus officiellement pour succéder au Nigérian Akinwumi Adesina, lors de l’élection prévue le 29 mai à Abidjan:

1. Hott Amadou du Sénégal

2. Maibo Samuel Munzele (Zambie)

3. Tah Sidi Ould (Mauritanie)

4. Tolli Abbas Mahamat du Tchad

5. Tshabalala Bajabulile Swazi (Afrique du Sud).